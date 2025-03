Accidentul a avut loc pe un drum din Buzău. Căpriorul a sărit brusc în faţa unei maşini, şoferul acesteia nu a mai avut timp să frâneze, iar animalul a fost aruncat în şanţul de pe marginea şoselei. Omul nici măcar nu a oprit să vadă cât de mari sunt pagubele mașinii. Noroc cu o femeie, care a văzut toată scena.

Căprior rănit, salvat de o şoferiţă

"Am văzut de la distanță cum se mișca, foarte agitat. Am văzut că era în regulă, ținea capul sus", spune Helga, salvatoarea căpriorului. "Imediat, un participant la trafic, o doamnă conducătoare auto din Glodeanu Sărat, a oprit pentru a verifica ce s-a întâmplat, apoi a sesizat de îndată poliția", a declarat Ane Mari Vrapciu, IPJ Buzău.

Vezi și

"Am decis să-l iau acasă, să-l îngrijesc. A doua zi am văzut că nu e foarte bine... și am luat legătura cu Visul Luanei", adaugă Helga, salvatoarea căpriorului. Femeia a luat legătura cu un ONG care salvează animale sălbatice bolnave. Specialiștii de acolo au reușit să îl repună pe picioare.

După două săptămâni de tratament, căpriorul şi-a recăpătat forţele şi s-a întors acasă, lângă Buzău. "Căprioara este cât se poate de bine, mai are o problemă la nivelul ochiului, dar va gestiona această problemă", spune Ovidiu Roșu, medic veterinar Centrul de salvare Visul Luanei.

În România, șoferii sunt obligați să anunțe la 112 orice accident rutier în care sunt implicate animale sălbatice. Dacă în 24 de ore de când sunt implicați într-un astfel de accident nu se prezintă la poliție, pe lângă amendă, riscă să nici nu își poată repara legal mașina.

Adrian Bonciu Like

Întrebarea zilei Credeți că autoritățile responsabile de gestionarea deșeurilor ar trebui trase la răspundere pentru incidentele cu urși din zonele urbane? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰