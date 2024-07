Păpuşa "oarbă", lansată de Mattel în anul care marchează cea de-a 65-a aniversare a grupului, conţine elemente ce le permit copiilor care se confruntă cu pierderea vederii să se joace cu ea şi reprezintă o femeie cu deficienţe de vedere.

Ea este comercializată alături de un baston cu un vârf moale, realizat dintr-un material special, a cărui formă seamănă cu o bezea, ochelari de soare, ţesături confecţionate din materiale cu textură specială şi în culori vibrante, închizători Velcro pe haine şi articulaţii ale cotului care permit o utilizare confortabilă a bastonului. De asemenea, păpuşa a fost proiectată cu o privire uşor îndreptată în sus şi spre exterior, pentru a reflecta felul uneori distinct în care priveşte o persoană oarbă.

Cât costă păpuşile

Cea mai recentă păpuşă Barbie se înscrie într-o gamă mai amplă de păpuşi incluzive lansate de grupul Mattel, din care fac parte o Barbie cu deficienţe de auz, o Barbie cu sindromul Down şi o Barbie în scaun cu rotile.

Pentru a dezvolta noul tip de păpuşă "oarbă", compania Mattel a apelat la expertiza mai multor organizaţii caritabile, printre care Royal National Institute of Blind People (RNIB) şi American Foundation for the Blind (AFB). Ambele păpuşi vor fi comercializate începând cu data 23 iulie, de la preţul de 50 de lei.

