Şi-a cumpărat un bilet la loterie dintr-o benzinărie şi avea să dea lovitura vieţii sale. A câştigat într-o clipă aproape 725 milioane de euro

Un american originar din Texas a dat lovitura cu jackpotul Mega Millions, după ce a cumpărat biletul de la o benzinărie din Sugar Land, nu departe de Houston, relatează presa americanii, citată de Le Parisien.

A dat lovitura vieţii

Numerele câștigătoare au fost: 1, 2, 16, 24, 66 și Mega Ball de aur 6. Doar biletul său s-a potrivit cu cele șase numere corecte, permițându-i să câștige al șaptelea cel mai mare jackpot din istoria Mega Millions. Este, de asemenea, al 17-lea cel mai mare câștig din istoria loteriei americane.

Norocosul câștigător a pus capăt ghinionului de 20 de extrageri fără un câștigător al jackpotului, începând din 4 iunie. Acest bilet va aduce și un milion de dolari la benzinăria Murphy USA 8848, cea care a vândut biletul.

Americanul are posibilitatea de a-și primi 800 de milioane de dolari în 30 de ani, în câștiguri anuale care cresc cu 5% în fiecare an, sau de a alege o plată unică de aproape 404,2 milioane de dolari (sau aproximativ 365 de milioane de dolari). care vor fi apoi colectate prin impozite. Alte patru persoane din California, Florida, New York și Washington au nimerit corect cinci dintre cele șase numere și au câștigat 1 milion de dolari.

Cel mai mare câștig Mega Millions vreodată a fost în valoare de 1,58 miliarde de dolari (1,43 miliarde de euro), cu un bilet vândut într-un supermarket din Neptune Beach, Florida, în august 2023. Dacă Powerball deține recordul absolut după ce a câștigat 2,04 miliarde de dolari pentru un jucător, Mega Millions este singurul joc de loterie care a acordat șase jackpot-uri în valoare de peste un miliard de dolari.

