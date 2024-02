67 de de pisici au fost găsite moarte într-un congelator, într-o cabană de lângă locuință, ambele fiind pe același teren. Un grup de protecție a animalelor, numit AEPA, a declarat că a descoperit, de asemenea, 38 de pisici, inclusiv 12 pisoi, în viață, dar care au nevoie de îngrijiri medicale, unele prezentând semne de tifos, care este foarte infecțios și poate fi fatal, potrivit SkyNews.

„Au locuit în mizerie la această... casă de câțiva ani, fără să fie îngrijiți”, au declarat reprezentanții grupului.

67 de de pisici au fost găsite moarte într-un congelator, alte 50 îngropate în grădină

Organizația a numit-o o „casă a groazei”, după ce a făcut descoperirea marți în La Roquette-sur-Siagne. Postul francez BFM a raportat că alte 50 de pisici au fost descoperite îngropate în grădină, în timp ce poliția a reținut un bărbat de 66 de ani. El a fost eliberat miercuri. Bărbatul a fost supus și unei evaluări psihiatrice.

Asociația de protecție a animalelor ar fi investigat locuința încă din decembrie 2023, adunând informații până când a simțit că are suficiente pentru a suna la poliție și a percheziționa terenul. De asemenea, asociația a susținut că știa deja de casă de la incidentele anterioare din 2019, când au fost recuperate 58 de pisici.

„Am investigat, am observat mirosuri puternice, mieunat mult, așa că am sunat la poliție. După două luni am obţinut ieri mandat de percheziţie”, a spus BFM.

Bărbatul ar fi ținut chiar și un registru al pisicilor sale, pe care le-a numit „iubirile lui”, potrivit France 3.

„Când am scos pisicile din congelator, nu a înțeles problema, a spus că le-a dat viață veșnică”, au declarat cei de la asociație

AEPA spune că toate pisicile supraviețuitoare vor trebui sterilizate și îngrijite până când vor putea fi date spre adopție.

