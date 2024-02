Vezi și

Harris, una dintre cele mai mari pisici din competiţia de la Timişoara, are în jur de 12 kg iar cei care se ocupă de el spun că mai are şi când să acumuleze. A venit recent de la jurizare şi are nevoie de odihnă, este imposibil să îl ţi cu o singură mână. La competiţia de la Timişoara avem peste 200 de pisici din 21 de rase şi mai multe ţări. Norvegiana de pădure este pregătită să fie arătată la televizor.

Pisicile pot fi vizite şi admirate la evenimentul de la Timişoara până mâine seară. Au venit aici arbitrii internaţionali. Competiţia aceasta este una dintre cele mai importante din Europa. Astăzi vom vedea şi singura pisică cu origine româneşti care a fost omologată. Este specifică acestei zone de vest a ţării.

