Justin Baldoni i-a dat în judecată pe Blake Lively şi Ryan Reynolds pentru 400 de milioane $. Actorul spune că cei doi "au încercat să-l distrugă"

Regizorul Justin Baldoni i-a dat joi în judecată pe Blake Lively şi Ryan Reynolds, susţinând că cei doi actori de la Hollywood au deturnat filmul său „It Ends With Us” şi au încercat să îl distrugă cu acuzaţii false de hărţuire sexuală, conform Variety, potrivit News.ro.

În plângerea de 179 de pagini, depusă la Districtul de Sud din New York, Baldoni şi agenţii săi îi acuză pe Lively şi Reynolds de extorcare civilă, defăimare şi invadare a vieţii private. Procesul solicită daune în valoare de cel puţin 400 de milioane de dolari.

Procesul marchează cea mai recentă salvă în războiul total dintre cele două vedete din "It Ends With Us", în timp ce fiecare caută să câştige în lupta pentru opinia publică.

"În fond, acesta nu este un caz despre celebrităţi care se critică reciproc în presă", se arată în documentele de la procesul intentat de Baldoni. "Acesta este un caz în care două dintre cele mai puternice vedete din lume îşi folosesc puterea enormă pentru a fura un întreg film din mâinile regizorului şi ale studioului său de producţie... Când reclamanţii vor avea ziua lor în instanţă, juriul va recunoaşte că nici cea mai puternică celebritate nu poate supune adevărul voinţei sale".

Lively a intentat propriul proces împotriva lui Baldoni, a producătorului Jamey Heath şi a agenţilor Melissa Nathan şi Jennifer Abel în 31 decembrie, la 10 zile după ce a depus plângerea iniţială împotriva lor la Departamentul pentru Drepturi Civile din California.

Lively i-a acuzat pe Baldoni şi pe alţii că au orchestrat o campanie clandestină de denigrare mediatică împotriva sa, ca represalii pentru plângerile sale privind hărţuirea sexuală pe platoul de filmare. Plângerea sa a citat din mesajele text ale agenţilor de publicitate ai lui Baldoni, în care aceştia pretindeau că o pot "îngropa".

Ca răspuns, Baldoni a dat în judecată mai întâi ziarul The New York Times - care a relatat primul plângerea CRD a lui Lively - susţinând că publicaţia a lucrat cu echipa lui Lively, scoţând mesajele text din context pentru a-l defăima. La momentul respectiv, avocatul său, Bryan Freedman, a promis că vor urma şi alte procese.

