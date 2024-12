Din documentele depuse în istanţă reiese că fiecare zi de efilmare a fost un chin pentru Blake Lively. Avocaţii ei susţin că Baldoni a intrat peste ea în cabină când era dezbrăcată sau că îşi chema prietenii pe platou să urmărească live filmarea scenelor de sex dintre ei.

În a doua zi de filmări, domnul Baldoni a lăsat toată echipa de filmare să îl aştepte ore în şir în timp ce plângea în cabina doamnei Lively, pretizând că în mediul online, oamenii spun că Lively arată îmbătrânită şi neatrăgătoare în fotografiile făcute de paparazzi în timpul filmărilor.

Alte acuzaţii sunt legate de faptul că Baldoni a introdus mai multe scene cu conţinut sexual decât avea scenariul, iar într-un dintre acestea a muşcat-o de buză şi a cerut refilmarea scenei de mai multe ori.

Avocaţii actriţei susţin că Justin Baldoni a plătit o campanie de defăimare a actriţei

Mesaje private, ajunse acum la dosar, scot la iveală faptul că echipa actorului s-a lăudat că poate îngropa imaginea oricărei vedete de la Hollywood.

"Este realmente o poveste care pune la îndoială integritatea şi autenticitatea discursului din mediul online şi în ce măsură acesta este manipulat de oameni angajaţi pentru asta", spune Megan Twohey, jurnalistă The New York Times.

Scandalul nu face decât să confirme zvonurile despre tensiunile apărute între Lively și Baldoni atât în timpul filmărilor pentru filmul It ends with us, cât şi în turneul de promovare. Mai multe actriţe şi angajate de pe platoul de filmare susţin acuzaţiile lui Blake Lively. Acestea spun că Baldoni făcea comentarii sexuale mai tot timpul sau le arăta scene din filme pentru adulţi.

Filmul "It Ends with Us" urmărește povestea lui Lily, interpretată de Blake Lively, o tânără, care se mută în Boston, unde îl cunoaşte pe Ryle, jucat de Justin Baldoni, un medic rezident, care pe parcursul relaţiei devine abuziv. Producţia s-a bucurat de succes la public în ciuda faptului că au fost şi critici care au conisderat că flmul romanţează abuzul domestic.

