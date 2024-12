Liderul de la Kremlin a vorbit despre alegerile din România la o întâlnire cu oameni de ştiinţă. "Sunt doi candidaţi. Unul dintre candidaţi nu a fost pe placul autorităţilor şi au decis să repete numărarea voturilor. Nu am vrut să spun asta, dar se întâmplă des. Se întâmplă în România", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Ironiile lui Vladimir Putin au adus zămbetul pe buzele celor din sală.

Situaţia politică din ţara noastră este analizată în continuare pe larg de presa străină

La doar câteva ore, pe un cont de pe platforma X, care poartă numele lui Aleksandr Dughin, cunoscut drept ideologul liderului de la Kremlin, venea o ameninţare directă. "Moldova? Va face parte din România în curând. Iar România va face parte din Rusia", se arată în mesaj. Postarea s-a viralizat rapid, iar apoi a fost ştearsă de cel care deţinea contul. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe a răspuns ameninţărilor: "Ne reamintim că Rusia nu a recunoscut Unirea. A făcut-o doar cu rea-credinţă, sub efectul combinat al voinţei suverane a României şi al presiunii puterilor occidentale. Acelaşi lucru va face Rusia să eşueze din nou".

În spaţiul public s-a vehiculat şi ideea că ar avea sprijin american Călin Georgescu. Ba chiar că Robert Kennedy Jr., viitor ministru în guvernul lui Donald Trump ar veni în România să îl susţină, lucru care nu s-a adeverit. Poziţia oficială a Statelor Unite este însă clară. "Mulți români și-au exprimat îngrijorarea cu privire la alegeri, inclusiv rezultatele surprinzătoare din primul tur al alegerilor prezidențiale. Speranța noastră este ca, indiferent de deciziile luate de autoritățile române sau de candidați în zilele următoare, reputația României ca partener democratic de încredere în Europa și în comunitatea euro-atlantică să rămână intactă", se arată în comunicatul Ambasadei SUA în România.

"Securitatea, economia în creștere și libertatea de a călători de care România s-a bucurat din ce în ce mai mult, în ultimii treizeci de ani, nu sunt întâmplătoare. Acestea sunt beneficiile aderării României la NATO, la Uniunea Europeană și, în curând, la zona Schengen", a declarat şi Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA în România. Mai mult, Ambasadoarea SUA la Bucureşti, Kathleen Kavalec spune că Statele Unite nu le vor spune românilor cu cine să voteze, dar acum, mai mult ca oricând, nu ar trebui să considerăm alianțele din care România face parte un drept garantat în orice circumsanţe.

"Oricum, Romania e in pericol, numai ca inintr-un fel te vei aparea cu un sef de stat pro european, care va putea sa mobilizeze sprijinul Occidentului in favoarea Romaniei si cu totul altfel interesele Romaniei ar putea fi aparate, care sustine deschis narative rusesti. S-ar putea sa ne trezim in afara UE, asa cum stim noi sa se schimbe, si atunci România sa intre intr-o zona gri, asta inseamna ca pleaca investitorii, ca nivelul de trai se prabuseste, ca nu mai vin bani de la Bruxelles", a declarat analistul Armand Gosu. Situaţia politică din ţara noastră este analizată în continuare pe larg de presa străină. "România a fost cufundată într-una dintre cele mai intense crize ale sale de la căderea comunismului", au scris cei de la POLITICO.

