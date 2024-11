Băsescu: Georgescu este un fan înrăit al lui Putin; alegerile trebuie duse până la capăt, în lipsa unor probe de fraudare. CCR nu poate constata frauda

Traian Băsescu a declarat la Realitatea TV că nu are informaţii că Călin Georgescu, candidatul independent care a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale, a fost recrutat de ruşi, dar spune că este un admirator înrăit al lui Putin. Fostul preşedinte a mai precizat că Georgescu a fost verificat de servicii în momentul în care a fost luată în calcul numirea sa ca premier în 2010. Potrivit lui Băsescu, alegerile trebuie duse până la capăt, în lipsa unor probe de fraudare iar frauda nu o poate constata Curtea Constituţională, ci parchetul şi o instanţă.

Referitor la scenariul suspendării alegerilor prezidenţiale, Train Băsescu a declarat că "susţin să meargă alegerile până la capat şi validarea să se facă la final după ce se verifică de exemplu finanţarea şi la unul, şi la celălalt".

"Da, am spus că nu este recrutat de servicii pentru că la momentul în care s-a pus problema numirii dânsului că premier în 2010, am luat relațiile despre el. El este însă un pro-rus înrăit să fim foarte clari, are un mare dispreț pentru instituțiile occidentale, consideră NATO inutil, UE o adunătură de derbedei,... iar visul lui este să fie ca Putin, este un admirator al lui Putin și al Rusiei, este un anti-occidental convins", a declarat Băsescu.

Traian Băsescu a ținut să clarifice că el nu a spus că Călin Georgescu nu este omul rușilor, ci doar că nu a fost recrutat de ruși. "Am de la servicii aceste informații".

Întrebat dacă a fost recrutat de alte servicii, fostul președinte a spus că "sincer să fiu cred că Călin Georgescu este produsul societății românești, iar el este partea mai vocală a acestei societăți, pentru că noi avem extremă dreapta în populație, doar că el s-a manifestat public. Georgescu s-a format în aparatul de stat românesc, a lucrat în ministerul Mediului, în ministerul de Externe, a fosr trimis la ONU la o comisie de mediu din partea României, deci este format în structurile statului român".

Fostul preşedinte a mai spus că alegerile trebuie duse până la capăt, "în lipsa unor probe de fraudare", fraudă pe care "nu o poate constata Curtea Constituţională, ci doar instituţiile care ţin de justiţia română: parchet şi o instanţă, probabil Înalta Curte".

"Alegerile au devenit o chestiune impredictibilă, ceea ce este foarte grav pentru democraţie. Eu cred că este o mare greşeală ( n.red. anularea alegerilor). Alegerile trebuie duse până la capăt, în lipsa unor probe de fraudare. Şi frauda nu o poate constata Curtea Constituţională, ci instituţiile care ţin de justiţia română, adică parchet şi o instanţă, probabil Înalta Curte. Asta înseamnă că, în mod normal, alegerile ar trebui să meargă mai departe şi să nu se facă, eventual, validarea turului doi decât după ce se primeşte verdictul justiţiei, dacă a fost fraudă sau nu. Că altfel, oricine poate aprecia că e fraudă sau nu e fraudă. Ne trebuie o decizie a justiţiei care să constate frauda pentru a putea anula alegerile. Altfel, nu", a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Referitor la o precedentă decizie a Curţii Constituţionale care a vizat eliminarea din competiţia electorală a Dianei Şoşoacă, Băsescu a spus că, din punctul său de vedere, a fost o "eroare, un abuz" al Curţii Constituţionale. "Acelaşi lucru susţin şi acum. Sper să nu facem o practică din abuzurile Curţii Constituţionale. De altfel, Curtea Constituţională, prin eliminarea Dianei Şoşoacă, a fost părtaş şi partener al lui Ciolacu şi Ciucă în falsificarea alegerilor prezidenţiale şi legislative. Îmi pare rău pentru Curtea Constituţională, dar s-au autocompromis. Dacă vor continua pe linia falsificării alegerilor cu decizii aiurea şi legate de turul 1 al alegerilor prezidenţiale, vom vedea", a mai spus Traian Băsescu.

