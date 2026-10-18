Bolojan a semnat acordul de susținere pentru Guvernul Niculescu. Condițiile puse de PNL

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a semnat acordul de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu, prin care sunt stabilite condițiile pe care viitorul Guvern trebuie să le respecte până la adoptarea bugetului pentru 2027. Printre acestea se numără reducerea deficitului bugetar la maximum 5,3% din PIB anul viitor, în linie cu ținta asumată de România.

"Am semnat exact înainte de a veni la emisiune acest acord cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de preşedintele României, care stipulează condiţiile pe care dânsul şi le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Naţional Liberal i l-ar acorda. E, în fapt, un acord care stabileşte condiţiile pentru următoarele două-trei luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027", a declarat Ilie Bolojan, duminică, la B1 TV.

Preşedintele PNL a subliniat că nu este un acord politic sau un cec dat în alb pentru viitorul guvern. ”Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur şi simplu este un acord necesar pentru ca ordonanţele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în aşa fel încât serviciile de bază să poată funcţiona în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanţele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date şi să fie aprobate în Parlament”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a adăugat că semnarea acestui acord a fost necesară şi pentru ca bugetul pe 2027 să fie unul care „să răspundă necesităţilor României” şi care să păstreze România pe „traiectoria fiscală” pe care s-a angajat.

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"De exemplu, una din clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere şi să ajungem la maximum 5,3%, ceea ce este ţinta pe care România şi-a asumat-o în anii trecuţi”, a mai spus Ilie Bolojan, subliniind că este vorba despre "un vot de necesitate" pe care liberalii îl dau viitorului Guvern.