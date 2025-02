Bolojan, despre salariul de 44.000 de lei al directorului Romsilva: "Unul din motivele pentru care mulţi români nu au încredere în lumea politică"

Preşedintele Senatului, Ilie Bolojan, a declarat că unul dintre motivele pentru care oamenii nu au încredere în politicieni este acela că unii angajaţi primesc salarii foarte mari, cum este cazul directorului de la Romsilva care are un salariu de 44.000 de lei pe lună. Sunt o categorie de autorităţi "scăpate de sub control", a afirmat Bolojan, informează news.ro.

"Unul din motivele pentru care mulţi români nu au încredere în lumea politică, pentru care se simt nedreptăţiţi, pentru care au sentimentul ăsta, cum să vă spun eu, că nu sunt lucrurile rezolvate în mod corect, este acela că într-o parte din instituţiile statului, nu neapărat în sectorul public standard, nu ştiu, într-un minister sau într-o primărie sau într-o autoritate, unde lucrurile sunt la vedere şi unde chiar dacă legile au fost, să zicem, optimizate, au mai apărut diferite sporuri, unele sporuri au fost introduse în salariul de bază şi sunt diferenţe salariale. Dar într-o categorie de autorităţi care, eu am spus, au fost scăpate de sub control, acolo ce s-a întâmplat? S-a creat o fisură într-o lege, a spus: salariul este de nu ştiu de câte ori mai mare decât al preşedintelui sau la nivelul mediu din zona care o controlezi şi acolo de la salariul foarte mare al managerului s-au făcut nişte contracte colective de muncă pentru că pe cel care a fost numit acolo nu l-a mai întrebat nimeni de sănătate. Bun, ţi-ai încasat nişte bani din taxele dintr-o anumită industrie, din energie, din telecomunicaţii, din asigurări. Bun, ce faceţi cu banii ăia? De ce trebuie să avem câteva sute de oameni?", a declarat Bolojan la PrimaTV, după ce a fost întrebat despre salariul directorului de la Romsilva, în valoare de 44.000 de lei pe lună.

Bolojan e de acord cu salariile mari, atunci când şi angajaţii sunt mai puţini într-o instituţie

Bolojan a arătat că este de acord cu salariile mari, atunci când şi angajaţii sunt mai puţini într-o instituţie. "Adică, dom'le, dar nu sunt bani de la buget. Nu, sunt toţi banii cetăţenilor noştri pe care, vă daţi seama, aceste companii includ în facturile lor de prestări servicii şi care ar trebui să se ducă într-o zonă în care să se vadă un plus. Şi atunci, aceste zone, efectiv, cum să vă spun, dacă nu sunt aduse să se ajungă la un nivel de salarizare decent, foarte bine, aveţi nişte răspunderi mari, vă luaţi nişte salarii bune. Dar nu trebuie să fiţi o armată de oameni. Poate nu sunteţi 600, sunteţi 400. Se va dovedi că nu se va întâmpla nimic. (…) Ai câştigat un salariu mare, dar care este aportul tău pentru acest salariu? Că nu e o problemă că cineva are un salariu bun, chiar şi într-o companie publică, dar dacă compania este una de tip monopolist, care are nişte servicii pe care numai ea le prestează şi îşi face venituri, pur şi simplu, indexând preţuri, care este meritul acelui manager sau unui consiliu de administraţie?", a spus Bolojan.

Preşedintele Senatului a precizat că legea ar trebui modificată. "Deci trebuie modificată legea, trebuie văzut contractul de mandat, trebuie văzut contractul colectiv de muncă. Şi deci lucrurile astea, când faci o prostie, dai un cadou, o dai de pe o zi pe alta, indiferent ce cadou este, o lege proastă, un drept sau aşa mai departe, dar când trebuie să reduci cheltuielile lucrurile se fac destul de greu. La beneficii e simplu, în momentul în care te pui să reduci, să tai, vă daţi seama, se formează o opoziţie, cei care sunt afectaţi protestează, liniile de susţinere vizibile şi invizibile, cum să vă spun eu, presează şi aşa mai departe", a precizat Bolojan.

