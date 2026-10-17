Bolojan, în şedinţa liberalilor: PNL nu ar trebui să voteze învestirea noului Guvern - Surse

Liderul PNL, premierul demis Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă, în ședința Biroului Politic Național al PNL, că, în baza unui calcul strict politic, liberalii nu ar trebui să voteze învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, potrivit surselor Observator. Premierul interimar a avertizat însă că prelungirea perioadei de provizorat riscă să lase fără finanţare servicii esenţiale ale statului, inclusiv unităţi de primiri urgenţe, serviciile de ambulanţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, şi a susţinut că încheierea acestei perioade este "o problemă de responsabilitate".

"Suntem la peste cinci luni de când Guvernul pe care l-am condus a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD. De atunci, ne aflăm într-o stare de provizorat, ceea ce a presupus o capacitate limitată de reacție, având în vedere prevederile legale care reglementează activitatea unui guvern interimar", a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a spus că, în această perioadă, Guvernul a trebuit să gestioneze finalizarea PNRR, proiectele aflate în derulare, efectele războiului din Golf, creşterea preţurilor la combustibili şi seceta, care, potrivit acestuia, a făcut ca aproximativ 20% din producţia de energie a României să nu mai poată fi asigurată de centrala de la Cernavodă.

"Toate aceste evoluții au generat dificultăți suplimentare, pe care a trebuit să le gestionăm în condițiile atribuțiilor limitate ale unui guvern interimar", a mai declarat Bolojan.

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Acesta a avertizat că, după cinci luni de provizorat, unele instituţii ale statului au ajuns la limita capacităţii de funcţionare din cauza lipsei fondurilor bugetare necesare pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii normale până la sfârşitul anului. În opinia sa, situaţia impune o rectificare bugetară serioasă, care nu poate fi realizată prin ordonanţă de urgenţă de un guvern interimar.

Bolojan acuză alocări insuficiente pentru unităţile de primiri urgenţe

Printre problemele prezentate de premierul interimar s-a numărat finanţarea unităţilor de primiri urgenţe. Bolojan a acuzat Ministerul Sănătăţii că a alocat la începutul anului sume insuficiente pentru funcţionarea acestora.

"În mod iresponsabil, fie din incompetență, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătății a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcționarea acestor unități", a spus acesta.

Ca exemplu, Bolojan a comparat finanţarea Unităţii de Primiri Urgenţe de la Spitalul Floreasca din 2025 cu cea de la începutul acestui an. Potrivit declaraţiilor sale, unitatea a primit iniţial peste 10 milioane de lei în 2025, la care s-au adăugat ulterior alte câteva milioane pentru a putea funcţiona până la sfârşitul anului. În acest an, alocarea iniţială a fost de sub 5 milioane de lei.

El a afirmat că una dintre primele probleme cu care s-a confruntat ministrul interimar al Sănătăţii a fost lipsa fondurilor pentru Spitalul Floreasca, situaţie care a fost rezolvată prin redistribuiri bugetare în interiorul ministerului.

Un al doilea exemplu a fost unitatea de primiri urgenţe de la Târgu Mureş. Bolojan a spus că aceasta a avut o alocare iniţială de 8 milioane de lei în 2025, în timp ce, la începutul acestui an, suma a fost de sub 4 milioane de lei. Şi în cazul acestei unităţi au fost necesare fonduri suplimentare pentru încheierea anului precedent.

"V-am dat aceste două exemple pentru a înțelege că avem unități de primiri urgențe care au primit aproximativ 30% din alocările necesare funcționării lor pe parcursul întregului an", a afirmat liderul PNL, avertizând că, fără rectificări bugetare serioase, aceste unităţi nu vor putea funcţiona în condiţii normale până la sfârşitul anului.

Bolojan a susţinut că subfinanţarea ar putea fi fie rezultatul unei tactici prin care cheltuielile vitale din ultimele luni ale anului sunt lăsate fără acoperire bugetară pentru a pune presiune în vederea obţinerii unor fonduri suplimentare la rectificare, fie o dovadă de iresponsabilitate în stabilirea alocărilor iniţiale.

Deficit de finanţare pentru ambulanţe şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă

O altă problemă semnalată de premierul interimar vizează serviciile care depind de consumul de combustibil, inclusiv inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi serviciile de ambulanţă.

Potrivit lui Bolojan, preţurile la combustibili au crescut, în medie, cu 20 - 30% de la sfârşitul lunii februarie, iar majorările s-au menţinut şi în a doua jumătate a anului. În aceste condiţii, alocările bugetare iniţiale s-au consumat mai repede decât era prevăzut, chiar şi atunci când fuseseră calculate pentru a acoperi toate cele 12 luni.

Premierul interimar a precizat că au fost făcute redistribuiri bugetare în interiorul Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Sănătăţii, însă acestea au permis doar continuarea funcţionării serviciilor respective şi nu acoperă toate necesităţile până la sfârşitul anului.

La problemele de finanţare se adaugă, potrivit lui Bolojan, nevoile suplimentare pentru investiţiile şi lucrările aflate în derulare, inclusiv ca efect al supracontractării din anii anteriori.

Acesta a dat exemplul Ministerului Transporturilor, unde, numai pentru PNRR, există contracte semnate în valoare de 19,5 miliarde de euro, în condiţiile în care alocarea finală menţionată este de 4,6 miliarde de euro.

"Aceste lucrări au fost începute și necesită fluxuri financiare suplimentare pentru continuarea lor, iar aceste necesități nu pot fi acoperite în condiții normale fără măsuri bugetare corespunzătoare", a spus Bolojan.

În acest context, liderul PNL a avertizat că prelungirea provizoratului poate pune în pericol finanţarea unor servicii de bază ale statului.

"Prin urmare, orice prelungire a acestei situații de provizorat, care nu ne este imputabilă, riscă să ne aducă în punctul în care servicii de bază ale statului român, inclusiv cele care asigură intervențiile în situații de urgență, să rămână fără finanțare. Încetarea acestei stări de provizorat nu mai este, așadar, o problemă de calcul politic. Este, pur și simplu, o problemă de responsabilitat", a declarat premierul interimar.

Bolojan: PNL nu ar trebui să voteze noul Guvern dacă ar face un calcul strict politic

Bolojan a amintit că preşedintele României a făcut patru nominalizări pentru funcţia de prim-ministru, primele două la începutul verii şi următoarele două în această toamnă. Cea mai recentă nominalizare este cea a lui Luca Niculescu.

Liderul liberal a precizat că lista noului Guvern este formată parţial din tehnocraţi şi parţial din membri ai PSD.

"Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, evoluțiile politice din ultimii trei ani și lecțiile pe care le-am tras, dacă am face exclusiv un calcul strict politic, Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze învestirea acestui guvern", a mai afirmat Bolojan.

Acesta a invocat experienţa colaborării cu o parte dintre persoanele nominalizate pentru funcţiile de miniştri şi a criticat abordările PSD, spunând că nu are aşteptări foarte mari de la viitorul Executiv, în condiţiile constrângerilor economice şi bugetare cu care acesta se va confrunta anul următor.

"Știm care sunt capacitățile unora dintre cei nominalizați pentru funcțiile de miniștri, pentru că am lucrat cu o parte dintre ei. Cunoaștem, de asemenea, abordările Partidului Social Democrat. În aceste condiții, având în vedere și constrângerile economice și bugetare cu care se va confrunta orice guvern în anul următor, nu avem așteptări foarte mari", a declarat liderul PNL.

Cu toate acestea, Bolojan a subliniat că atât el, în calitate de prim-ministru interimar, cât şi PNL au o responsabilitate în actuala perioadă. El a arătat că partidul are cea mai mare pondere dintre cele trei formaţiuni reprezentate în Guvernul interimar şi, implicit, principala responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în această perioadă.

"Există însă o responsabilitate pe care o am atât eu, personal, în calitate de prim-ministru interimar, cât și Partidul Național Liberal. În actualul guvern interimar, partidul nostru are cea mai mare pondere dintre cele trei partide reprezentate și, implicit, poartă principala responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în această perioadă", a mai spus Ilie Bolojan.