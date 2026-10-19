Premierul interimar Ilie Bolojan spune că a preluat, atunci când a venit la Palatul Victoria, o ţară cu spatele la zid, dar va preda viitorului Guvern o Românie aflată pe calea redresării corecte, "cu experienţa unei guvernări fără minciună, fără populism şi cu respect pentru oameni".

Bolojan, la final de mandat: "Am preluat o ţară cu spatele la zid, predau o Românie pe calea redresării corecte" - Profimedia

"După aproape 16 luni în care am avut onoarea de a servi România din funcţia de premier, (...) mandatul se va încheia. A fost un mandat intens marcat de crize interne şi externe şi de provocări. Am preluat o ţară cu spatele la zid, cu un deficit record, nu doar bugetar, dar şi de încredere. Predau viitorului Guvern o Românie aflată pe calea redresării corecte, cu experienţa unei guvernări fără minciună, fără populism şi cu respect pentru oameni. În iunie anul trecut, situaţia era atât de gravă încât nimeni nu se înghesuia să fie premier. Deficitul de 9,3%, creşterea economică bolnavă, bazată exclusiv pe consum, pe datorie, PNRR-ul blocat, cu risc iminent de pierdere a fondurilor europene, societatea fragmentată după anularea alegerilor şi un risc real de intrare în incapacitate de plată. Nu a existat o alegere reală, ci singură variantă - să începem redresarea cu costuri inevitabile. Comisia Europeană şi pieţele financiare nu mai aveau încredere în noi, nu ne mai acceptau promisiuni, ci măsuri cu efect imediat. Dacă nu am fi început o reformă ordonată ar fi urmat o criză care ar fi lovit ţara întreagă şi fiecare familie ar fi simţit puternic acest lucru", a declarat Ilie Bolojan, luni, la Palatul Victoria, într-o conferinţă de presă în care şi-a făcut bilanţul mandatului.

Bolojan susţine că a fost obligat să crească TVA-ul

El a admis că a fost obligat să înceapă guvernarea cu măsura creşterii TVA pentru a aduce bani la buget şi a reduce deficitul.

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"Nu am ascuns nimic românilor, nu am modificat cifre şi am refuzat să fac promisiuni fără acoperire. Unele decizii au fost grele. Ştiu că în spatele fiecărei cifre există o familie, un angajat, un antreprenor sau un pensionar care şi-a recalculat cheltuielile şi a simţit o scădere a nivelului de trai. Ştiu că oamenii nu trăiesc din indicatori macroeconomici, ei judecă guvernarea după preţurile pe care le plătesc, după salarii şi pensii, după siguranţa locului de muncă. De aceea, efortul lor trebuie respectat într-un stat mai cumpătat şi printr-o economie care să le ofere din nou perspective", a transmis Bolojan.

Acesta a mulţumit românilor pentru că ''au avut de dus greul'' în această perioadă, subliniind că efortul acestora a avut sens.