Bolojan spune că România suferă de "sindromul maşinii cu două volane". Ce probleme vede în actuala Constituţie

Ilie Bolojan atrage atenţia asupra problemelor din Constituţia României, care îngreunează luarea deciziilor şi implementarea reformelor. Fostul premier compară actualul sistem cu o "maşină cu două volane", în care nu este clar cine deţine controlul. Bolojan susţine că schimbările importante nu pot fi făcute peste noapte şi că România are nevoie de parteneriate solide la vârful puterii şi de oameni competenţi. Acesta a vorbit şi despre scăderea încrederii în instituţii, dar şi despre efectele dezinformării asupra clasei politice.

"Într-un an de zile, la un minister, la o companie, nu mai vorbesc de o ţară, n-ai cum să livrezi rezultate trainice, dacă ai un timp foarte scurt la dispoziţie. În primul rând, pentru că maşinăria publică, ea nu funcţionează automat, ea simte dacă există forţă şi atunci se pliază. Dacă este, ştiţi, apogeu de carieră - vedeţi ce se întâmplă în Franţa, în alte părţi - maşinăria nu mai livrează, nu mai face nimic. La nivel de ţară îţi trebuie parteneriate, pentru că influenţa este destul de mare dintr-o parte, în alta, sunt nişte boli în Constituţia noastră, care creează sindromul maşinii cu două volane, în care nu se ştie cine pune mai tare mâna pe volan. E nevoie de echipe puternice, îţi trebuie oameni competenţi, fără asta, n-ai făcut nimic. Dar eu cred că se poate face", a afirmat Ilie Bolojan vineri, la Sinaia.

Acesta a vorbit şi despre scăderea încrederii în instituţiile publice, dublată de manipularea şi dezinformarea din spaţiul public, vorbind despre dezinformări care l-au vizat.

"Scăderea (încrederii - n.r.) în instituţii a scăzut peste tot, pentru că astăzi reţelele online au democratizat criticile, atacurile, poziţionările, de foarte multe ori lipsa de responsabilitate. Gândiţi-vă, eu am aflat că am furat un camion din Germania, deşi n-am lucrat niciodată în Germania. Nu e rău să lucrezi în Germania, nu e rău să fii şi pe camion. Dar da, dacă nu l-ai furat, gândiţi-vă ca să afli pe televiziuni şi te duci uneori prin ţară şi strigă oamenii după tine. Nu poţi să le explici că n-ai furat camionul. Şi atunci gândiţi-vă, pe un fond de neîncredere total în lumea politică, care este propagat prin nişte vehicule media, organizat sau dezorganizat, oamenii cred toate lucrurile rele despre cei din politică. E natural să se întâmple asta. Dar cred că cel mai mare rău pe care l-am făcut noi, vizavi de scăderea încrederii în instituţii, este crearea de aşteptări care nu pot fi onorate. Este cel mai periculos lucru. De foarte mulţi ani am creat, nu eu, dar lumea politică în general, aşteptări care nu pot fi onorate. Şi în condiţiile astea s-a generat nemulţumire în cascadă", a adăugat Ilie Bolojan.