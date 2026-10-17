Cătălin Predoiu cere alocarea urgentă de resurse pentru securitatea României

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a semnalat importanţa alocării urgente de resurse şi legislaţie adaptată penru contracararea ameninţărilor hibride, în cadrul NATO Hybrid Symposium 2026, desfăşurat la Bucureşti în aceste zile.

În intervenţia sa, Predoiu a subliniat necesitatea consolidării urgente a resurselor şi a cadrului legislativ pentru a răspunde noilor provocări de securitate.

NATO Hybrid Symposium, organizat în premieră la București

''Am deschis, la Bucureşti, NATO Hybrid Symposium 2026, desfăşurat în zilele de 15 şi 16 octombrie, cel mai important forum al Alianţei dedicat ameninţărilor hibride, cu un discurs despre evoluţia acestor ameninţări şi contribuţia României la contracararea lor. Ameninţările hibride cresc în intensitate şi frecvenţă. Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi considerabile pentru contracararea lor, prin structurile sale - DGPI, Poliţia de Frontieră, inclusiv Garda de Coastă, Poliţia Română şi DSU/IGSU -, în cooperare cu celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu Administraţia Prezidenţială'', a declarat Cătălin Predoiu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

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Acesta a transmis că Guvernul trebuie să aloce urgent resurse logistice corespunzătoare acestor ameninţări, iar Parlamentul să adapteze rapid legislaţia, pentru ca răspunsul României să menţină nivelul de siguranţă necesar.

''Fără aceste intervenţii din partea Guvernului şi a Parlamentului, cei aflaţi sub Tricolor, indiferent de instituţie şi de linia de apărare, nu vor putea menţine, pe termen mediu şi lung, nivelul de siguranţă necesar. Ştiu că 'plouă' cu nevoi şi solicitări din toate direcţiile şi nu discut aici legitimitatea lor. Sunt conştient de starea în care se află bugetul, dar îmi fac datoria să spun că, fără apărare militară şi civilă, securitate naţională şi ordine publică, nicio activitate economică, socială sau politică nu se poate desfăşura în condiţii normale în nicio ţară, inclusiv în România'', a precizat Cătălin Predoiu.

NATO Hybrid Symposium 2026 a fost găzduit în premieră de România, reunind experţi şi reprezentanţi ai statelor aliate şi partenere pentru valorificarea experienţei acumulate şi dezvoltarea unor soluţii concrete de prevenire şi contracarare a ameninţărilor hibride.

''Alături de Jean-Charles Ellermann-Kingombe, asistent al secretarului general al NATO pentru inovare, ameninţări hibride şi domeniul cibernetic, am subliniat că răspunsul nostru trebuie să se bazeze pe unitate, fermitate şi acţiune comună. Ameninţările hibride nu pot fi abordate izolat. Avem nevoie de coordonare strânsă între aliaţi, de cooperare între NATO şi Uniunea Europeană şi de măsuri concrete pentru protejarea instituţiilor democratice, a infrastructurilor critice şi a securităţii cetăţenilor. Cooperarea în cadrul NATO şi Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămân piloni fundamentali ai securităţii României. Voi continua să susţin consolidarea cooperării instituţionale, dezvoltarea capacităţilor de prevenire şi răspuns şi întărirea rezilienţei României în faţa acţiunilor ostile care vizează securitatea noastră şi a aliaţilor'', a arătat ministrul interimar de Interne.