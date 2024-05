Vezi și

Şeful Guvernului spune că Armata lui Putin nu îsi permite să atace România. Dar Moscova ar fi deranjată dacă ţara noastră ar ajuta Ucraina cu o baterie de rachete PATRIOT.

Marcel Ciolacu, premierul României: Îmi cer scuze, n-am auzit aceasta stire pana acum că trimitem ceva operational sau neoperational. Eu stiu ca urmeaza sa avem o discutie in CSAT.

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Le-am luat tocmai pentru nevoia Romaniei de a-si apara teritoriul national. Noi, la nivelul Ministerului Apararii, am facut evaluari legate de acest lucru, iar din acest punct de vedere acest sistem operational este indispensabil.

Ce ar putea cere România la schimb pentru sistemul PATRIOT

Sursele Observator spun că România le va cere Aliatilor, ca măsură de compensaţie, un echipament similar cu bateriile PATRIOT. Ar fi vorba despre sistemul norvegian NASAMS, care costă aproape 300 milioane de dolari. Este un sistem avansat de apărare anti-aeriană, cu rachete sol-aer si rază medie de actiune. NASAMS poate intercepta avioane de luptă, rachete de croazieră si dronele lansate de inamici.

Mircea Mîndrescu, general NATO: În momentul in care scoti un element din acest puzzle operational trebuie sa pui ceva in loc că dacă nu pui ceva in loc rămâne gaură. Deci dacă nu pui ceva în loc rămâne gaură. În condiţiile în care vrei să rezolvi o problemă prin naşterea altei probleme - nu am rezolvat absolut nimic.

România şi Republica Moldova ar fi cele mai expuse ţări în cazul în care Rusia ar câştiga războiul

Expertii în securitate spun că România si Republica Moldova ar fi cele mai expuse tări în cazul în care Ucraina ar capitula în fata Armatei Ruse.

Iulian Fota, expert în securitate naţională: Nu vom rămâne nici mai săraci, nici mai desculţi, nici mai descoperiţi dacă oferim, într-un moment critic, acest ajutor Ucrainei. Teama mea ştiţi care este? O astfel de decizie, într-un astfel de moment, riscăm să ne distanţeze şi faţă de Occident, şi faţă de Ucraina.

New York Times scrie că Statele Unite se asteaptă la momente critice pe frontul din Ucraina, iar Casa Albă se teme că trupele lui Putin ar putea schimba soarta războiului, în următoarele luni.

Armata Rusă a deschis un front nou în regiunea Harkov, iar rusii au ocupat mai multe sate din zona de frontieră. Volodimir Zelenski le-a cerut Aliatilor două baterii de rachete PATRIOT pentru apăra oraşul Harkov - al doilea ca mărime din Ucraina.

Potrivit Bloomberg, Statele Unite vor să trimită în Ucraina o nouă baterie PATRIOT. Germania a anuntat si ea că va ajuta Kievul cu un sistem de rachete - al treilea livrat de nemti de la începutul războiului. Polonia a refuzat să ia în calcul acest lucru.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Mergeţi cu plăcere la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰