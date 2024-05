Vezi și

Armata Rusă a deschis un front nou în nord-estul Ucrainei si atacă în valuri în regiunea Harkov. Statele Unite si NATO le-au cerut Aliatilor - inclusiv României - să ajute Kievul cu sisteme Patriot pentru apărare anti-aeriană după ce preşedintele Zelenski a făcut un apel disperat.

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: Cea mai mare problemă pe care o avem este că avem nevoie, astăzi, de două sisteme Patriot pentru Harkov. Oamenii sunt atacaţi, civili şi luptători, toată lumea este atacată de rachete ruseşti.

Şeful diplomatiei americane a făcut astăzi o vizită-surpriză la Kiev

Antony Blinken a dat asigurări că Statele Unite vor ajuta Ucraina să reziste în faţa ofensivei ruse. Germania este primul stat NATO care a răspuns apelului american şi a invitat alte ţări să se alăture efortului.

Olaf Scholz, cancelarul Germaniei: Am decis să trimitem Ucrainei un al treilea sistem Patriot. Nu a fost o decizie uşoară pentru că nu avem atât de multe, dar a fost important să facem asta. Sperăm că alte ţări europene ne vor urma exemplul.

După negocierile cu Joe Biden, purtate la Casa Albă, Klaus Iohannis s-a arătat deschis să ajutăm Ucraina cu o baterie Patriot. Doar că premierul şi ministrul Apărării au mari reţineri.

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Nu a spus nimeni că trebuie să o dăm. Acest sistem operaţional e indispensabil. Nu e vorba de a prejudicia securitatea naţională. E vorba de a apăra teritoriul naţional în acord şi împreună cu Aliaţii noştri.

Marcel Ciolacu, premierul României: Am avut o discuţie cu preşedintele României, urmează să luăm o decizie în CSAT.

România a cumpărat şapte sisteme Patriot

4 au fost livrate, dar numai 1 este operational. Există, însă, o solutie de compromis.

"Surse Observator spun că Romania le-ar putea cere Aliatilor, ca masura de compensatie, alte echipamente similare. Asta daca decizia care se va lua la nivelul CSAT va fi sa ajutam Ucraina cu unul dintre cele 4 sisteme Patriot afalte in dotarea Armatei Romane. În functie de disponibilitatea Aliatilor, astfel de sisteme de aparare anti aeriana ar putea fi dislocate temporar in Romania pentru a intari apararea in Flancul Estic al NATO", transmite Marius Gîrlaşiu, reporter Observator.

Mircea Mîndrescu, general NATO: Poate să combată ținte aeriene - aeronave cu sau fără pilot, rachete de croazieră, drone. Ținte aeriene sau ținte balistice - PATRIOT, poate combate și ținte balistice.

Expertul în securitate Iulian Fota crede, însă, că ţara noastră ar putea rata o şansă istorică dacă refuză să ajute Ucraina în războiul cu Rusia.

Iulian Fota, expert securitate naţională: Să nu dai acest sistem Patriot ucrainenilor ar fi o eroare strategică. O laşitate politică şi o greşeala politică. Cele mai expuse ţări dacă Ucraina pică şi ruşîi ocupă Ucraina sunt Republica Moldova şi România. Nu Polonia, nu ţările baltice. România şi Republica Moldova sunt cele mai expuse la o înfrângere a Ucrainei. Cum să nu faci tot ce poți să îi ajuți pe ucraineni când miza este atât de mare?

Decizia finală va fi luată într-o sedintă a Consiliului Suprem de Apărare a Tării, la care ultimul cuvânt îl va avea preşedintele Klaus Iohannis. Potrivit Constituţiei, seful Statului este comandantul suprem al Armatei.

