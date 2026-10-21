Gabriel Ciprian Ene, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție și soțul deputatei PSD Gabriela Corina Ene, ar urma să fie numit secretar general al Guvernului, funcție cu rang de ministru și cu un rol-cheie în coordonarea aparatului administrativ al Executivului. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta este originar din Buzău şi ar fi susținut de fostul premier Marcel Ciolacu.

Cine este Gabriel Ciprian Ene, viitorul secretar general al Guvernului. Vine de la ÎCCJ - Facebook

Potrivit ultimei declarații de avere, din 2024, disponibilă pe site-ul Înaltei Curți, Gabriel Ciprian Ene deține mai multe proprietăți în Buzău.

Acesta a declarat un teren intravilan de 1.066 de metri pătrați, un teren agricol de 44.900 de metri pătrați și un apartament de 42 de metri pătrați, toate în Buzău. De asemenea, deține alte două proprietăți împreună cu soția sa, în județul Bihor. La categoria mijloace de transport, a declarat o Mobra din 1989 și un Piaggio Vespa din 2006, scrie Mediafax.

Gabriel Ciprian Ene este soțul deputatei PSD Gabriela Corina Ene, fost primar al comunei Căbești și actual deputat PSD de Bihor.

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Aceasta face parte din Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.

De ce este important Secretariatul General al Guvernului

Secretariatul General al Guvernului (SGG) este considerat „motorul administrativ” și centrul tehnic de coordonare al Executivului.

În timp ce miniștrii se ocupă de politicile publice din domeniile lor, precum Sănătatea, Educația sau Transporturile, SGG asigură funcționarea zilnică a aparatului guvernamental și face legătura dintre ministere.

Secretarul general al Guvernului, care are rang de ministru, gestionează fluxul deciziilor și al resurselor din aparatul guvernamental. Nicio hotărâre de guvern (HG) sau ordonanță de urgență (OUG) nu ajunge pe agenda ședinței de Guvern fără să treacă prin procedurile de avizare și verificare juridică ale SGG.

SGG coordonează bugetul aparatului de lucru al Guvernului și are atribuții în administrarea unor companii de stat strategice, agenții și departamente importante. Printre instituțiile și companiile aflate în subordinea sau coordonarea sa se numără Transelectrica și Transgaz, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Institutul Național de Statistică (INS), Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și Departamentul pentru Relația cu Parlamentul.