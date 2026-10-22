Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, diplomat de carieră și fost director de cabinet al ministrului de Externe Luminița Odobescu, a fost numită în funcția de șefă de cabinet a premierului Luca Niculescu. Potrivit Newscenter , aceasta și soțul său, angajat tot în Ministerul Afacerilor Externe (MAE), au declarat venituri salariale cumulate de peste 243.000 de lei, conform declarației de avere completate în mai 2024.

Cine este Mihaela Ștefan-Simion, noua șefă de cabinet a lui Luca Niculescu - X/ @Mistefan2014

Numirea Mihaelei Ștefan-Simion a fost oficializată miercuri, 21 octombrie, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial. Aceasta va ocupa funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

''Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion se numeşte în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului'', se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Ce avere și venituri a declarat noua șefă de cabinet a premierului

Conform declarației de avere din mai 2024, citată de Newscenter, Mihaela Ștefan-Simion a raportat venituri salariale de aproape 127.000 de lei. Soțul său, Constantin Adrian Simion, angajat al Ministerului Afacerilor Externe, a declarat la rândul său venituri de peste 116.000 de lei.

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Împreună, cei doi au încasat venituri salariale de 243.338 de lei în perioada acoperită de declarație, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 20.278 de lei lunar pentru familie. Documentul nu menționează funcția exactă pe care o ocupa soțul acesteia în minister, ci doar instituția de la care a obținut veniturile.

Potrivit Newscenter, în declarația de avere figurează și un apartament de 90 de metri pătrați în București, cumpărat în 2013 și deținut integral. De asemenea, familia deține, prin moștenire, o cotă de două pătrimi dintr-o casă de 100 de metri pătrați și dintr-un teren intravilan de 271 de metri pătrați, situate în municipiul Brăila. Ambele proprietăți au fost dobândite în 2024. La capitolul bunuri mobile este menționat și un autoturism BMW, fabricat în 2019, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.

Cine este Mihaela Ștefan-Simion și ce funcții a ocupat în MAE

Mihaela Ștefan-Simion are o carieră de peste un deceniu în diplomație. Potrivit Newscenter, aceasta activa în Ministerul Afacerilor Externe încă din 2011, când ocupa funcția de secretar III la Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană. Ulterior, a devenit consilier în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, iar în 2018 a ajuns consilier diplomatic.

În 2022 a preluat funcția de director general în Ministerul Afacerilor Externe, iar ulterior a fost numită director de cabinet al ministrului de Externe Luminița Odobescu.

În 2024, fostul președinte Klaus Iohannis i-a acordat gradul diplomatic de ambasador.

Și soțul acesteia a ocupat mai multe funcții în MAE. Potrivit Newscenter, Constantin Adrian Simion era secretar III în 2011, a devenit ulterior consilier diplomatic, iar în decembrie 2022 ocupa funcția de director de cabinet al unui secretar de stat din minister.