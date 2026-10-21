Claudiu Manda anunţă priorităţile noului Guvern. Ce îi transmite lui Ilie Bolojan

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, susține că noul Guvern trebuie să se concentreze urgent asupra problemelor economice ale României, după șase luni de criză politică, și să ia măsuri pentru a limita efectele austerității asupra populației. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a cerut o evaluare clară a situației economice și o rectificare bugetară care să asigure finanțarea serviciilor esențiale. Totodată, Manda l-a criticat dur pe fostul premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză că le-a luat românilor speranța într-un viitor mai bun.

''România are din nou un Guvern pentru români! După șase luni de criză politică, atenția și eforturile trebuie îndreptate acum, cu prioritate, către problemele economice și deciziile de care oamenii au nevoie. Românii cunosc deja dificultățile cu care se confruntă țara. Efectele măsurilor de austeritate sunt resimțite în viața de zi cu zi, dar amploarea problemelor economice trebuie stabilită printr-o evaluare serioasă. De aceea, noul Executiv trebuie să prezinte o imagine clară și completă a situației în care se află țara: de unde plecăm, cât de grave sunt dezechilibrele și ce măsuri se impun pentru corectarea lor. Miniștrii care își preiau astăzi portofoliile înțeleg că își asumă guvernarea într-o situație de criză, în care nu există timp pentru acomodare și în care fiecare zi contează'', a scris Claudiu Manda pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că ''ne apropiem de iarnă'', iar rectificarea bugetară trebuie să răspundă urgent nevoilor de finanțare din sănătate, din administrația locală și din sectoarele în care lipsa resurselor riscă să afecteze direct serviciile de care depind oamenii.

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''Vorbim despre accesul la servicii medicale și medicamente, despre școli care trebuie încălzite, despre investiții care trebuie continuate și despre facturi restante care trebuie plătite. Românii au nevoie să vadă și să simtă, încă de la început, că lucrurile încep să se schimbe. Au nevoie de siguranță și de încrederea că fiecare decizie a Guvernului va ține cont, înainte de toate, de impactul pe care îl are asupra vieții lor'', a menționat acesta.

Manda a susținut că fostul premier Ilie Bolojan nu le-a dat speranță românilor.

''P.S. Nu, domnule Bolojan, nu le-ați dat speranță românilor. Le-ați luat orice speranță că în țara lor poate fi mai bine. Dar noi vom arăta din nou că România poate fi guvernată cu responsabilitate, prin măsuri care răspund nevoilor oamenilor'', a adăugat el.