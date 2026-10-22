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CSAT se reunește astăzi, de la ora 18:00. Atacurile din Marea Neagră, pe agenda ședinței

Nicușor Dan, alături de Luca Niculescu și membrii noului Cabinet - Profimedia Images
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Editor I.I. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.10.2026, 06:10 | Modificat la 22.10.2026, 06:16

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni. Este prima şedinţă a CSAT la care participă premierul Luca Niculescu şi noii miniştri ai Cabinetului.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şedinţa CSAT, convocată de preşedintele Nicuşor Dan, va avea loc la ora 18:00.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră şi vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacităţii de reacţie pentru protejarea apelor teritoriale şi a infrastructurii critice maritime a României, a precizat Administraţia Prezidenţială.

În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale.

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Tot joi, înainte de şedinţa CSAT, Nicuşor Dan se întâlneşte cu preşedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy. 

Iulia Iancu
I.I.
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