Analizăm mizele acestui moment cu doi tineri politologi, dar bine ancoraţi în realitatea vremurilor noastre, Răzvan Petri şi Vlad Adamescu, fondatori ai platformei "Politica la Minut".

De ce a respins BEC candidatura lui Călin Georgescu

Vă aşteptaţi la decizia venită din partea BEC?

Cu toţii cred că ne aştetam ca această candidatură, a lui Călin Georgescu, să fie invalidată, respinsă. Unii nu se aşteptau ca acest lucru să se întâmple încă din stagiul depunerii candidaturii la Biroul Electoral Central, pentru că până acum BEC se uita numai pe formă şi pe fond se uita dacă se îndeplinesc condiţiile legale. Dar, având în vedere decizia CCR de anul trecut, privind excluderea Dianei Şoşoacă din cursa prezidenţială pentru alegerile trecute, BEC a considerat că poate, din acest punct, să se uite dincolo de aceste criterii de formă şi să meargă până la a face practic raţionamentul pe care îl va face şi CCR, probabil, în următoarele două zile.

E în pericol democraţia? Ce s-a întâmplat, de fapt?

Nu ştim, până astăzi, exact în ce pericol este, pentru că încă nu avem dovezi care să lege, de exemplu, candidatul Călin Georgescu de diferiţi actori sau diferite reţele. Există multe dovezi, dar ele nu se leagă între ele. Am văzut arestarea unor oameni cu tendinţe legionare şi fasciste, destructurarea unor reţele, dar încă nu am văzut acel lanţ cauzal care să ducă la Călin Georgescu. Ştim că el a fost susţinut de cineva, că a avut finanţări a căror sursă nu este neapărat clară. Clar Rromânia este sub atac hibrid, probabil, dar nu credem că este numai atac hibrid, credem că este şi nemulţumire în societate şi că, pe lângă asta, avem nevoie de mai multă comunicare din partea autorităţilor, ca să putem trage concluzii.

Ce urmează după invalidare. CCR ia decizia finală

Este un act fără precedent din partea Biroului Electoral Central să respingă o candidatură? Potrivit unei informări oficiale a BEC, au fost mai fost respinse candidaturile lui Ion Popa şi Maria Marcu, toţi trei independenţi

Clar s-au mai respins. Cred că ar fi fost important ca, aseară sau azi dimineaţă, să aibă loc o conferinţă de presă în care BEC să explice ce se întâmplă. Ar fi fost important să înţelegem raţionamentul Biroului Electoral Central, pentru că, deocamdată, lumea îşi dă cu părerea.

Călin Georgescu mai are căi de atac?

Calea de atac este contestaţia la Curtea Constituţională a României, care va ajunge 99% la exact aceeaşi concluzie. Singura diferenţă este un nuanţă jurdică, aproape neimportantă, dacă CCR zice: Da, BEC are dreptate sau NU, BEC nu avea dreptate să spună Georgescu nu poate candida, doar noi, CCR, putem spune că nu poate candida. În rest, rezultatul este cam la fel.

Impactul deciziei BEC asupra scenei politice

Călin Georgescu este cam scos din cursă. Cum se rearanjează scena politică şi ce vom avea în mai, la alegerile prezidenţiale?

În momentul de faţă, întrebarea principală este cine va prelua stindardul extremist, cine va spune: eu îmi asum candidatura şi preiau electoratul pe care îl avea Călin Georgescu până acum. Există posibilitatea ca George Simion să fie candidatul unic al polului suveranist sau să avem o altă candidatură la care nu ne aşteptăm.

Soţia domnului Georgescu?

Posibil. Sau doamna Anca Alexandrescu, care spunea că nu candidează dacă va candida Călin Georgescu, deci nu a exclus o candidatură. Se poate face un transfer de imagine. Întrebarea este cine va fi persoana către care se va face acest transfer de imagine. Dacă este cineva cunoscut sau dacă Georgescu le va spune oamenilor: Votaţi persoana X!

Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu. Zece din cei 14 membri ai BEC au votat împotriva acceptării candidaturii. BEC a motivat faptul că i-a respins candidatura lui Călin Georgescu având în vedere deciziile Curții Constituționale a României (CCR) în cazul Șoșoacă și în cazul anulării turului 1, care sunt obligatorii "erga omnes".

În aceste condiții, depunerea candidaturii apare ca "irelevantă".

