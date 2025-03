"Toată România are nevoie de explicaţii. Ieri, prin decizia abuzivă a BEC am trăit un nou episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie. Este o pagină neagră a democraţiei noastre firave, a democraţiei noatre originale a la Ion Iliescu. După ora 23 am văzut iarăşi români lovind în alţi români. Am văzut jandarmi răniţi şi protestatari răniţi pentru că nişte criminali ne-au înhăitat unii împotriva altora. (...) Facem apel la calm şi la revenirea la alegeri libere în al 12-lea ceas. Nu ne vom mai putea împrumuta nici măcar la 10% dobândă. Nu zic eu că democraţia în România este firavă o zic toate indexurile internaţionale", a declarat George Simion într-o conferinţă de presă.

Preşedintele AUR a spus că urmează să se consulte cu Călin Georgescu, în cadrul unei "discuții private", pentru a vedea ce cale trebuie parcursă. "Veţi întreba dacă voi candida sau dacă AUR va avea candidat. Oricâte abuzuri pe care ei le fac, noi avem votul, democraţia de partea noastră şi puterea poporului. Indiferent câte narative am văzut pe unele tv-uri dictate dn birouri, vom avea de partea noastră votul şi vom reintra în cursul democratic. Aşteptăm sfatul pe care ni-l va da Călin Georgescu şi ce cale va trebuie parcursă. Este decizia lui. Iar noi, popotul român, rămânem alături de principiile democratice", a mai transmis preşedintele AUR.

Călin Georgescu poate contesta luni decizia BEC

Candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă, duminică, de Biroul Electoral Central

Membrii BEC sunt în număr de 14, din care 5 judecători, 2 membri ai Autorității Electorale Permanente și 7 de la partide: PSD, PNL, UDMR, USR, AUR, POT și SOS. Zece membri au fost pentru respingerea candidaturii, iar patru au votat pentru ca Georgescu să fie lăsat să candideze. Este vorba despre voturile AUR, POT, PNL și USR.

BEC a motivat faptul că i-a respins candidatura lui Călin Georgescu având în vedere deciziile Curții Constituționale a României (CCR) în cazul Șoșoacă și în cazul anulării turului 1, care sunt obligatorii "erga omnes". În aceste condiții, depunerea candidaturii apare ca "irelevantă".

Călin Georgescu are 24 de ore pentru a contesta decizia BEC.

