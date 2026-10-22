Decizie bombă a Curtii Constituţionale. În plin război la graniţele ţării, lupta politică ne ar putea lăsa fără 9 miliarde euro, bani pentru înzestrarea Armatei si pentru terminarea unor autostrăzi. Judectorii au decis că Guvernul Bolojan nu mai avea mandat când a dat Ordonanţa SAFE. Pe de altă parte, Cabinetul Niculescu a primit si o veste bună. Salariile restante ale magistraţilor se pot da în rate.

Abia revenit la putere, PSD acuză Guvernul Bolojan că ar fi lăsat la finalul mandatului un deficit de peste 9% din PIB - cel mai mare din Uniunea Europeană.

"PNL și USR ne-au lăsat găuri bugetare uriașe. Din start ne ducem peste 30 de miliarde în acest moment", a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD.

De cealaltă parte, liderii PNL spun că PSD inventează "greaua moștenire" ca pretext pentru promisiunile populiste făcute de social-democrați după căderea Guvernului Bolojan.

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"Ce a făcut Bolojan cu 30 de miliarde? Le-a luat și le-a dus acasă? Hai să fim serioși! Bolojan nu a condus țara asta singur. A condus-o cu un Guvern în care PSD a avut cei mai mulți miniștri", a spus Daniel Fenechiu, senator PNL.

"Să fie clar! Nu există nicio grea moștenire. Bugetul este stabilizat, iar problemele structurale pe care PSD le-a generat de-a lungul anilor le știți. Aveți bunul-simț să nu stricați ceea ce s-a corectat în aceste 15 luni și să nu deraiați din nou", a transmis Ilie Bolojan, președintele PNL.

În următoarele două săptămâni, miniștrii PSD vor face un audit al cheltuielilor și restanțelor lăsate de Guvernul Bolojan.

La finalul acestui inventar, social-democrații ar vrea ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte situația bugetului în Parlament.

"Vorbim despre un deficit de 3,82% după 9 luni în acest an. Deci 78 de miliarde de lei, față de unul de 5,35% – 102 miliarde anul trecut. Deci o reducere de 1,5 puncte procentuale", a declarat Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe.

"Este simplu să te lauzi cu un deficit mic când tu nu ți-ai plătit facturile", a spus Grindeanu.

Războiul PSD-PNL continuă pe toate fronturile. Curtea Constituțională i-a dat dreptate astăzi lui Sorin Grindeanu, care a reclamat, după ruperea Coaliției, faptul că Guvernul Bolojan și-a depășit limitele constituționale atunci când a semnat Ordonanța SAFE.

Decizia CCR ar putea afecta înzestrarea Armatei cu tehnică militară de peste 9 miliarde de euro. Concret, asta înseamnă că ar putea fi blocate toate contractele semnate de MApN pentru achiziții de armament prin Programul SAFE.

În pericol sunt și autostrăzi de peste 4 miliarde de euro. E vorba despre Autostrada A7, Drumul Expres Suceava–Siret, dar și Autostrada Unirii – inclusiv legătura cu Republica Moldova și Podul de la Ungheni. Toate ar trebui construite cu banii împrumutați prin Programul SAFE.

Guvernul Niculescu a primit azi și o veste bună. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că statul poate să achite eșalonat restanțele către magistrați, în valoare de 5 miliarde de lei. CEDO a explicat că magistrații care au judecat aceste dosare s-au aflat în conflict de interese, având în vedere că puteau beneficia și ei de majorările decise în instanță.

Noul Guvern trebuie să facă o primă rectificare bugetară până la sfârșitul acestei luni.