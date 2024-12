Declarațiile care l-au supărat pe Marcel Ciolacu şi au dus la implozia coaliţiei pro-europene

Într-o postare pe Facebook, liderul PSD acuză, fără să numească, "parteneri care sunt incapabili să depășească propriile orgolii”, "cărora le e "silă" să stea la masă cu tine și care au impresia că așa se murdăresc". Ulterior, în cadrul unei conferinţe de presă a reluat acuzaţia, tot fără a numi pe nimeni: "Eu vă spun deschis, cel puţin, după ce stai la masă ore în şir, zile în şir, unii dintre partenerii cu care stai la masă să posteze că se murdăreşte de PSD, dar asta este, trebuie să facă cu PSD-ul guvernare, eu în acest film nu vreau să mai fiu", a transmis Ciolacu.

Marcel Ciolacu s-ar fi supărat pe atacurile lansate de PNL la adresa sa, dar cel mai tare l-ar fi deranjat o declaraţie făcută de Ciprian Ciucu la Euronews, a declarat o sursă politică pentru Observator.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat joi, la Euronews, despre blocajul negocierilor pentru noul guvern, că discuțiile dintre cele patru partide, au fost marcate de tensiunile dintre USR și PSD. "Au fost discuții destul de contondente între PSD și USR iar noi ne uitam la ei, așteptam să termine. PSD nu dorea USR la masă, iar USR nu voia neapărat să stea la masă ca să nu se murdărească de pesedism", a spus primarul sectorului 6, citat de Hotnews.

Ilie Bolojan, atac voalat la Ciolacu

Şi preşedintele PNL l-a atacat voalat pe Marcel Ciolacu, despre care a spus marţi într-un interviu pentru Hotnews, că nu mai are credibilitatea și autoritatea pentru a conduce un nou guvern. Ilie Bolojan a sugerat PSD să renunțe la Marcel Ciolacu și să propună un alt nume de premier.

"Eu am spus că PSD, fiind partidul care are cele mai multe mandate, are dreptul să îşi susţină candidatul la funcţia de premier. Acum, discutând foarte deschis, noi suntem în nişte negocieri în momentul de faţă în care nu s-a discutat această chestiune, ar fi din punctul meu de vedere, lipsit de fair-play să mă apuc să fac comentarii, să dau note unui candidat sau altul, dar este clar că domnul Marcel Ciolacu trebuie să se gândească foarte serios dacă are rezerva de combustibil personal, rezerva de autoritate şi de credibilitate pentru a da un semnal că lucrurile vor fi făcute altfel, că lucrurile vor fi făcute mai bine. Dar aceasta este o chestiune care ţine de Partidul Social Democrat şi de dânsul şi n-ar fi deci corect din partea mea să vin acum într-o emisiune şi să dau note unor parteneri", a declarat Bolojan marţi într-un interviu pentru Hotnews..

