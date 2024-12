Ghinea (USR): E bullshit tot ce s-a scris despre împărțirea ministerelor, nu am discutat nimic

Cristian Ghinea a declarat că au fost invitaţi la o altă discuţie, la ora 18.00, la Guvern. "Vom avea astăzi un Birou National în care vom discuta despre poziţia noastră", a spus Ghinea, arătând că la 18.00 urmau să discute despre ministere.

"Nu s-a discutat în niciun format cu USR despre împărţiri de ministere şi minişti, tot ceea ce a apărut pe surse zilele astea este bullshit care se vântură în spaţiul public. Nu discutăm despre ministere până când nu batem în cuie programul de guvernare şi nu ştim foarte clar bugetul pe anul viitor. Participăm diseară la discuţii în care vom relua tema buget şi program de guvernare. Nu vom împărţi nimic, până când nu ştim exact ce face viitorul guvern", a mai arătat reprezentantul USR.

"Poziţia explicit pusă de premierul Ciolacu de mai multe ori, astăzi, facem întâi guvern şi coaliţie şi apoi acel guvern va decide cu taxele şi impozitele şi bugetul este complet inacceptabil şi pentru noi, şi pentru români", a mai spus Ghinea.

Ghinea, despre o candidatură a lui Nicuşor Dan la prezidenţiale

Cristian Ghinea a declarat că din punctul de vedere al USR partidul are un candidat votat de 1,7 milioane de oameni, Elena Lasconi. "Am văzut că a apărut pe surse acest lucru, din punctul de vedere al USR, avem candidat, avem 1,7 milioane de oameni care au votat-o pe Elena Lasconi, nu văd de ce am schimba acest lucru, dar nu depinde de mine. USR este un partid democratic. În acest moment, avem un Congres al USR care a luat o decizie că Elena Lasconi este candidatul la prezidenţie şi nu văd eu personal de ce am schimba acest lucru, dat fiind că a fost o candidatură de succes", a arătat Ghinea, întrebat despre scenariul susţinerii lui Nicuşor Dan ca şi candidat unic al coaliţiei la prezidenţiale.

"Nu am avut absolut niciun fel de discuţie despre candidatul la prezidenţiale, astăzi. Singura sau cea mai mare problema noastră este ce se va întâmpla anul viitor cu bugetul şi, în principiu, taxele pe care românii vor trebui să le plătească, dacă vor creşte sau nu, aia este singura linie roşie", a spus şi Claudiu Năsui.

Ghinea: Boloş a venit şi a aruncat cu nişte cifre în care nu putem avea încredere

Cristian Ghinea a mai declarat după discuţia ministrului Finanţelor cu partidele care negociază noua majoritate parlamentare, că Marcel Boloş a venit şi a aruncat cu nişte cifre în care nu pot avea încredere şi, după foarte multe insistenţe, au prezentat nişte posibile scenarii de creşteri de taxe, el precizând că nu ar trebui ca o guvernare să înceapă cu minciuni. Ghinea a acuzat că Guvernul a pus o linie bugetară privind digitalizarea doar ca să iasă bine, să coafeze, să rujeze bugetul pe anul ăsta.

"Am fost la Guvern la o întâlnire a preşedinţilor de partide pro-europene, pentru o discuţie pe buget cu domnul ministru al finanţelor, Marcel Boloş. Am aşteptat un moment al adevărului, pentru că în grupul de negociere privitor la programul de guvernare am tot abordat problema bugetului şi am primit promisiuni ferme din partea secretarilor de stat la Ministerul de Finanţe care au participat că vom primi draft-ul de buget pe anul viitor. Am aşteptat vineri şi sâmbătă acest proiect şi nu am primit nimic. Acest moment al adevărului a fost complet ratat şi astăzi pentru că domnul Boloş a venit şi a aruncat cu nişte cifre în care nu putem avea încredere şi pe care le considerăm subevaluate faţă de nivelul real al cheltuierilor", a spus Cristian Ghinea.

El a precizat că nu pot avea încredere în aceste cifre, pentru că "în septembrie deficitul bugetar era prevăzut la 6,9% pe anul ăsta, apoi în octombrie, o lună mai târziu, în negocierile cu Comisia Europeană, deficitul bugetar era 7,9% şi în planul de ajustare fiscală pe care Guvernul l-a negociat cu Comisia Europeană să vede acest nivel al deficitului de 7,9%". "Acelaşi Guvern la 2 decembrie pune în consultare acest OUG prin care la articolul 26 duce deficitul pe anul ăsta la 8,59%. Este o alba-neagra cu cifre bugetare", a subliniat Ghinea, arătând că "au citit de pe nişte foii, nişte cifre".

"Până la urmă nu ştim execuţia bugetară pe noiembrie, nici în acest moment, nu au venit cu ea. S-a vorbit obsesiv despre reforme fiscale care ar trebui să fie făcute anul viitor. Şi noi am întrebat, ce înseamnă reforme fiscale, că înseamnă creşteri de taxe sau scădări de cheltuieli, nu există reformă fiscală, pur şi simplu? După foarte multe insistenţe din partea noastră, au prezentat nişte posibile scenarii de creşteri de taxe, ceea ce noi considerăm că este inaceptabil, şi nu ar trebui ca o guvernare să înceapă cu minciuni. Trebuie să fie un momentul adevărului şi să nu minţim oamenii, pentru că de-aia au votat oamenii extremişti şi radicali, pentru că această clasă politică a minţit permanent poporul român", a mai arătat Ghinea.

El a precizat că "un alt exemplu şocant de minciună vine din nota de fundamentare a OUG-ului prin care au prognozat şi au făcut o linie bugetară, de 10,5 miliarde de lei, din veniturile din digitalizare".

"Noi le-am spus că este o prostie, nu există veniturile din digitalizare. Digitalizarea poate să mărească veniturile din alte taxe. Au insistat să pună în bugetul de stat această linie bugetară. De ce au făcut această linie bugetară? Doar ca să iasă bine, să coafeze, să rujeze bugetul pe anul ăsta. Este un stil de a minţi oamenii permanent, şi acum a ajuns funia la par, nu mai există spaţiu fiscal pentru a continua acest gen de guvernare.(..) Domnul Boloş a venit, a aruncat nişte cifre şi după aia a tăcut din gură, de parcă nu exista în cameră. (..) Domnul Ciolacu repeta obsesiv: facem guvernul şi după aia vedem. Noi am spus nu, întâi vedem ce facem şi apoi facem guvernul Adică a fost o parodie de discuţie în care se tot repeta această idee, că trebuie să intrăm într-o guvernare în care nu ştim ce avem de făcut", a completat Ghinea.

El a anunţat că cere oficial prim-ministrului Ciolacu să facă publică nota de informare din şedinţa de guvern trecută privitoare la situaţia bugetară şi la nevoile de finanţare pentru anul viitor. "Este pe partea de confidenţiale a şedinţei de guvern şi este inacceptabil într-un stat normal la cap să ai discuţia bugetară la secret. Deci, primul pas de onestitate trebuie să publice această nota de informare", a completat Cristian Ghinea.

