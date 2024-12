Gigi Becali i-a smuls microfonul reporterului Observator Marius Gîrlaşiu. Întrebarea care l-a enervat

Gigi Becali a făcut circ chiar din prima zi a noului parlament. După ce a câștigat un loc de deputat pe listele AUR, a fost prezent vineri la prima întrunire a Camerei Deputaţilor în noua formulă. În contextul în care a spus că vrea să facă parte din comisia juridică din parlament, a fost întrebat de Marius Gîrlaşiu care este diferenţa dintre legile organice şi cele ordinare, moment în care patronul FCSB a avut un derapaj.

Gigi Becali, reacţie revoltătoare în Parlament

"Hai mă...du-te d-aicea. Tu mă întrebi de mine d-astea? Să aflu eu? Sunt la grădiniţă bă să mă întrebi d-astea? Asta este întrebare de grădiniţă, măi", a fost reacţia deplasată lui Becali. Când reporterul Observator a reluat întrebarea, Becali a replicat: "Păi tre să-ţi spun ţie?". "De când eram mic la grădiniţă, eu ştiam asta", a continuat Gigi Becali, fără să răspundă în continuare la întrebare.

Ulterior i-a smuls microfonul reporterului Observator ca să "pună şi el întrebări" şi nu a vrut să-l înapoieze. "Nu vreau să ţi-l dau mă" a spus Becali, vizibil amuzat de situaţie.

După ce reporterul Observator i-a transmis că poate pune plângere penală pentru că şi-a însuşit un bun care nu-i aparţine, Becali a returnat microfonul, ridicând tonul la jurnaliştii prezenţi: "Da terminaţi mă! Lăsaţi-mă în pace! Ce aveţi cu mine?".

Becali vrea în comisiile juridică, de constituţionalitate şi pentru cercetarea abuzurilor

George Becali şi-a depus, joi, la Parlament, certificatul doveditor al alegerii sale ca deputat, prilej cu care a anunţat că vrea să activeze în comisiile juridică, de constituţionalitate şi pentru cercetarea abuzurilor. "Eu am luat Comisia juridică, la care am mai fost, Comisia de constituţionalitate şi Comisia de abuzuri. Am considerat că chestiunile astea de constituţionalitate vin din bunul simţ al omului, din legile firii. Dacă o lege nu este dreaptă, nu este bună, (...) e firesc când ai bunul simţ şi inteligenţă şi înţelepciune să îţi dai seama ca ea nu este bună", a declarat Becali, la Palatul Parlamentului.

El şi-a propus ca, o zi pe săptămână, la capela Parlamentului, să fie săvârşită Sfânta Liturghie. Becali a spus că el este doar deputat AUR, iar pentru "lucrurile mari, despre guvernare" trebuie să fie întrebat George Simion, preşedintele partidului.

Dacă AUR ar ajunge la guvernare, George Becali nu şi-ar dori să fie ministru, pentru că "nu ar mai avea timp să se roage". El a mai susţinut că femeile sunt consilieri buni, dar "nu negociază" cu acestea.

Parlamentarii vor depune, cel mai probabil sâmbătă, jurământul în plen, în şedinţe separate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

