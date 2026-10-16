Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat constituirea Grupului de rugăciune al Parlamentului în legislatura 2024-2028.

Grup de rugăciune în Parlament. Cine sunt senatorii şi deputaţii care vor îl vor forma - Hepta

Birourile permanente reunite au aprobat joi seară solicitarea cu privire la înființarea Grupului de rugăciune, la cererea senatorilor și deputaților care vor face parte din conducerea acestuia.

Cine va conduce grupul

"Grupul de rugăciune a fost constituit prima dată în anul 1992 în Parlamentul României reunind parlamentari din toate partidele politice, de confesiuni diferite, la întâlniri săptămânale de rugăciune și dezbateri pe teme curente, care țin de protejarea principiilor sănătoase, acceptării, bunei înțelegeri, respectului reciproc, fundamentate în valorile morale existente în societate. Acest grup este responsabil și de organizarea anuală a Micului dejun cu rugăciune al Parlamentului României, un eveniment care adună împreună lideri din toate sferele societății, din țară și din străinătate, contribuind la îmbunătățirea imaginii Parlamentului și generând oportunități de diplomație parlamentară prin interacțiunile cu demnitarii din alte țări", se arată în solicitare.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit documentului, senatorii și deputații întruniți în ședința de constituire a Grupului de rugăciune au decis reluarea întâlnirilor săptămânale prin continuarea activității specifice grupului, potrivit cu obiectivele fixate.

"În lumina celor de mai sus, propunem spre aprobarea conducerii Parlamentului reconstituirea pentru ciclul parlamentar 2024-2028 a Grupului de rugăciune. Membrii grupului vor participa la diverse evenimente naționale și conferințe internaționale în timpul anului, la invitația unor grupuri similare din alte state, în vederea reprezentării eficiente a intereselor naționale ale României", precizează semnatarii solicitării.

Conducerea grupului este formată din copreședinții Adrian Cozma și Titus Corlățean, vicepreședinții Robert Cazanciuc, Robert Sighiartău, Bogdan Rodeanu, Odon Szabo, Ramona Bruynseels și secretarii Bogdan Ciucă, Andrei Emil Dîrlău, Daniel Gheorghe.