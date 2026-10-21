Video Guvernul Niculescu, primele măsuri și anunțuri. Premierul nu exclude taxe noi de anul viitor
După jumătate de an de criză politică, România are, în sfârșit, un guvern cu puteri depline! Luca Niculescu a depus aseară jurământul, alături de miniștrii cabinetului său, iar la finalul primei ședințe de guvern a lansat deja prima bombă: nu exclude introducerea unor noi taxe de anul viitor! Până atunci, prioritățile sunt rectificarea bugetară și măsurile pentru iarnă. O noutate vine și din organizare, unde s-a renunțat la cutuma ca premierul să stea în capul mesei. Luca Niculescu a ales să ia loc direct printre miniștri.
"Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentală ale cetăţenilor", a declarat Luca Niculescu, premierul României.
Este momentul care pune capăt celui mai lung blocaj politic din istoria României. Cu 280 de voturi, Guvernul Niculescu a trecut de Parlament şi a depus jurământul în faţa preşedintelui României.
"Este un guvern mixt reprezentat de Partidul Social Democrat căruia vreau să-i mulţumesc pentru că şi-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care într-adevăr nu este simplă", a transmis Niculescu.
"Îl felicit pe Luca Niculescu că a reuşit în timpul ăsta scurt să facă un program, o echipă şi, foarte important, să obţină voturile majorităţii parlamentare. Înseamnă că are nişte abilităţi pe care ar trebui să le exerseze să le exercite din plin în perioada următoare", l-a felicitat președintele Nicușor Dan.
Prima ședință de Guvern a Cabinetului Niculescu
Imediat după depunerea jurământului, membrii noului Executiv au ajuns la Palatul Victoria. Luca Niculescu a discutat mai bine de 20 de minute cu Ilie Bolojan. La finalul discuţiei, fostul premier a părăsit sediul Guvernului, iar cabinetul a avut prima şedinţă.
"Prioritatea, după cum am spus, este îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor. Avem câteva urgenţe pe care le cunoaştem cu toţii: rectificarea bugetară care va veni foarte curând, apoi avem de făcut bugetul pentru anul viitor, pregătirea pentru iarnă", a declarat premierul.
Printre măsurile din programul de guvernare se numără menținerea cotei unice, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri din 2027 şi reducerea deficitului sub 3% din PIB până în 2030, dar şi o indexare prudentă a pensiilor. Însă noul premier nu exlude noi taxe anul viitor.
Noul premier nu exlude noi taxe anul viitor
Reporter: Vă puteţi lua acum un angajamentul că nu veţi introduce taxe noi?
Luca Niculescu: În momentul de faţă răspunsul este acelaşi. Vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului, evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem ca cei mai vulnerabili să fie protejaţi.
Printre liderii care l-au felicitat pe Luca Niculescu se află preşedinta Comisiei Europene Ursula von Leyen, președinta Parlamentului European Roberta Metsola, dar şi Maia Sandu.
Guvernul Niculescu a adoptat şi prima ordonanța de urgență care stabilește noua structură a Executivului. Vicepremierul Marian Neacșu va coordona aparatul de lucru al Guvernului, pe lângă funcția de ministru de Interne, și va avea o echipă proprie.
Structura noului Executiv
Noul Executiv introduce și doi miniștri delegați: Costinel Bogdan Dumitru, responsabil de digitalizare și inteligență artificială, și Sorin Gabriel Ionescu, responsabil de învățământul preuniversitar.
Totodată, Luca Niculescu a redat accesul jurnaliștilor în sala de ședințe și a renunțat să mai stea în capul mesei, o schimbare față de practica din mandatul lui Ilie Bolojan.