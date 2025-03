Horia Constantinescu şi-a dat demisia din PSD Constanţa. S-a declarat învins de "ipocrizie şi slugărnicie"

"Am 'demisionat' din PSD! Nu am mai avut niciun dialog cu nimeni din conducerea partidului! De ce?! Pentru că am deranjat! 'Nu aşa ...'. Dinozaurii nu trebuie tulburaţi din somnul lor istoric! Domnul Buzatu voia să fiu schimbat pentru că verificam activitatea 'protejatului' de la comisariatul de acolo şi nu trebuia! Cei de la Constanţa s-au supărat că le-am verificat afacerile şi, CULMEA, s-au aplicat sancţiuni. Şi alte supărări de genul: 'Vine la mine în judeţ (de subliniat LA MINE) şi nu îmi cere voie!? Aici au apărut fricţiunile!", a scris Horia Constantinescu pe pagina sa de Facebook.

Constantinescu l-a anunţat pe Whatsapp pe liderul PSD Constanţa de demisia sa

El a mai spus că "nu generalizează" şi că a colaborat minunat cu cei care "i-au ţinut spatele". "Astăzi, mă declar învins de ipocrizie, de făţărnicie, de slugărnicie şi tot ceea ce a devenit cel mai important segment al politicii 'de partid'! Pare că ne-am aruncat în gol, atât de rapidă este căderea! Ne uităm la media naţională şi pare că o citim invers. 19% este pentru unii 91%...Lista este lungă!", a afirmat şeful CJPC Constanţa.

Constantinescu l-a anunţat pe Whatsapp pe liderul PSD Constanţa, Felix Stroe, despre demisia sa. "Am luat decizia fermă de a părăsi organizaţia de la Constanţa şi, de asemenea, de a renunţa la calitatea de membru al PSD. Din mai multe motive nu mă mai regăsesc în rândurile nici măcar ale simpatizanţilor. Vă rog să luaţi act de decizia mea. Dacă veţi considera necesară şi o formulare în scris, vă rog să îmi transmiteţi", i-a scris acesta, marţi dimineaţă, lui Stroe.

La alegerile locale din 2024, Horia Constantinescu a candidat din partea PSD la Primăria Constanţa, ocupând a treia poziţie după numărarea voturilor, în urma actualului primar liberal Vergil Chiţac şi a candidatului USR, Stelian Ion.

