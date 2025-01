Ilie Bolojan, despre retragerea temporară a lui Crin Antonescu: "Trebuie evitate greşelile din trecut". Ce spune despre o eventuală susţinere a lui Nicuşor Dan

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a dat asigurări că liberalul Crin Antonescu este în continuare, din punctul de vedere al Partidului Naţional Liberal, candidatul Coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale din 2025. Bolojan a afirmat că Antonescu are dreptate atunci când spune că trebuie urgentat calendarul electoral şi că trebuie modificată prevederea pentru ca un candidat independent să poată avea reprezentanţi şi în secţiile de votare, nu doar in Biroul Electoral Central.

"Antonescu are dreptate cu privire la calendarul electoral. Cel târziu săptămâna care vine guvernul trebuie să adopte calendarul. Dacă nu facem asta, alegerile vor fi amânate pentru mai. Cu cât facem asta mai repede e mai bine. Trebuie să evităm greșelile din trecut. Acesta are nevoie urgent de un staff de campanie. Trebuie să fim organizați. Din punct de vedere PNL el e candidatul coaliției. Cu conducerea restrânsă a partidului am avut o discuția înainte, nu se pune problema, el e candidatul", a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Liderul PNL a vorbit şi despre o eventuală susţinere a lui Nicuşor Dan. Acest lucru este exclus din partea liberalilor, consideră Bolojan. "Nu am vorbit despre susținerea lui Nicușor Dan. Am fost întrebat înainte de a avea un candidat comun. Astăzi candidatul este Crin", a mai declarat liderul PNL.

