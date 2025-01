Kelemen Hunor, despre reorganizarea administrativ-teritorială: E nevoie de un sistem mai eficient. Nu poţi spune că o comunitate mică trebuie să dispară

Întrebat, marţi, la TVR Info, cum vede UDMR reorganizarea administrativ-teritorială a României, Kelemen Hunor a spus că se pot face lucruri raţionale şi absolut necesare, cum ar fi, de exemplu, servicii care acoperă mai multe comune.

”De ce fiecare comună trebuie să aibă direcţie de achiziţii? Nu trebuie, judeţul poate acoperi pentru toate comunele. De ce trebuie să aibă fiecare comună câte un secretar? Prin ADI sau alte soluţii juridice, poţi acoperi anumite servicii pentru fiecare comună, dar trebuie să vorbim foarte serios despre asta, pentru că este viaţa oamenilor în joc. Nu poţi spune că o comunitate mică trebuie să dispară, că trebuie să mutăm sau să comasăm, fără referendum astăzi nu se poate face. E nevoie de un sistem mai eficient. Ce înseamnă administraţie? Înseamnă servicii publice. Şi ei trebuie să aibă astfel de servicii bune, eficiente. Poţi comasa localităţi în Munţii Apuseni de pe o rază de 50-60 de km, să ai o comună de 5.000 de locuitori. Cu ce ai rezolvat problemele oamenilor acolo? Cu nimic. Trebuie să meargă o jumătate de zi până la centrul comunei şi o jumătate de zi înapoi”, a spus liderul UDMR.

România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat vineri că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială şi că, dacă vrem să găsim în continuare justificări să nu o facem, atunci este convins că vom găsi. El a precizat că îşi asumă acest proiect cu toate riscurile şi a explicat că statul nu mai poate investi în şcoli unde sunt doi elevi şi că acolo nu este nici învăţământ, dar sunt cheltuieli.

Declaaţiile sale au fost reacţii la declaraţii ale liderrului UDMR referitoare la necesitatea oganizării unui referendum local astfel încât cetăţenii să decidă dacă vor sau nu acest lucru.

”Părerea mea e că durează prea mult. Este cazul să luăm decizii şi să ne asumăm, ca oameni politici şi oameni de stat, decizii. Şi am vorbit cu domnul Kelemen Hunor şi am fost amândoi de acord, că nu trebuie o abordare pauşală. Dom'le, sub 5.000 de locuitori nu mai există nicio localitate ca reprezentare de primărie. Să vedem la o analiză cu fiecare... În primul rând aţi văzut că am integrat şi UNCJR-ul, şi AMR-ul, şi oraşele, şi comunele cu reprezentanţi de la toţi. Facem o comisie. Noi am pornit la Partidul Social Democrat, deci se lucrează, unde vom discuta punctual”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

