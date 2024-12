Iohannis: Voi informa Consiliul European despre situația din România, cauzată de interferențe străine în procesul electoral

"Tocmai am ieşit dintr-o întâlnire bilaterală cu domnul preşedinte Costa. Pot să spun că avem o viziune comună cu privire la o orientare strategică a UE pentru a gestiona toate provocările pe care le cunoaştem acum şi care vor veni şi care vor fi din ce în ce mai complexe. Este nevoie de o abordare integrată, pentru că oamenii asta aşteaptă de la conducerea UE şi de la conducerile naţionale.

Vom avea o discuţie despre instrumentele pe care le avem la îndemână pentru integrarea regională. Mâine vom dezbate teme extrem de importante, cu accent pe Ucraina, Orientul Mijlociu, procesul de extindere a UE şi rolul UE în arhitectura globală. Eu voi reconfirma sprijinul României în ceea ce priveşte nevoie de apărare şi energetice ale Ucrainei. Se discută mult despre negocierile de pace și cred că e bine să fim conștienți că orice negocieri trebuie să accepte anumite principii. Nicio inițiativă internațională nu poate avea loc fără Ucraina.

Voi accentua că Moldova are nevoie în continuare de sprijinul nostru pentru a spori reziliența. Vom adopta concluzii pe tema sprijinului pentru Moldova. În ce privește Orientul Mijlociu vom analiza situația extrem de îngrijorătoare din întreagă regiune.

Voi informa membrii cu privire la situaţia din România cu privire la ingerinţele din proceul electoral. Nu este o ameninţare doar la adresa României, ci la adresa tutuor democraţiilor. Este necesară o coordonare la nivelul UE privind atacurile hibride din partea Rusiei. Trebuie mers mult mai departe, trebuie găsite instrumente pentru a ne putea apăra faţă de aceste atacuri.

România este şi va rămâne cu o profundă vocaţie europeană, este o democraţie responsabilă şi un partener de încredere. Este o ţară pe care toţi se pot baza. Realitatea este că a fost recunoscută de parteneri, România a avut o problemă enormă şi a făcut faţă, reacţia a fost una imediată. Sunt foarte încrezător în capacitatea României de a rămâne stabilă", a declarat Klaus Iohannis.

Iohannis, despre ingerinţele străine în alegerile din România

"Nu fac pe nimeni responsabil pentru că intervenția a fost atât de subtilă și complexă încât practic mare parte din ce s-a întâmplat a fost găsit după primul tur. Nu tot, au fost unele chestiuni care au fost observate.

A fost un candidat care a făcut o campanie care a costat zero, nu crede nimeni. Rețelele au obligația ca atunci când sunt alegeri să marcheze candidații și când nu mai e voie să facă campanie rețeaua să oprească campania. Biroul Electoral Central a somat TikTok să oprească campania, rețeaua nu a respectat somația, iar campania a continuat. E o încălcare gravă a legislației electorale. Cum nu are baza în Europa, ci în China, rețeua și-a permis să ignore, iar BEC nu a avut niciun instrument să constrângă rețeaua, cum nici UE nu are.

Influența străină a fost găsită ulterior și aici am avut sprijin de la parteneri strategici care au ajutat entitățile românești să găsească ce s-a întâmplat. Să culpabilizăm pe cineva de la noi nu ne-ar duce prea departe.

După părerea mea, legislația trebuie îmbunătățită. Dacă BEC constată că un candidat încalcă legea, trebuie să aibă instrumente. Probabil e nevoie de o cooperare mai strânsă între autorități și instituțiile care se ocupă de securitatea cibernetică", a declarat Iohannis.

