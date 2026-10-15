Luca Niculescu, despre cele 5 miliarde de lei datorate magistraților: "O presiune suplimentară pe buget"

Într-un interviu exclusiv acordat Alessandrei Stoicescu, la Observator 19, premierul desemnat Luca Niculescu a recunoscut că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care statul trebuie să plătească aproximativ 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante ale magistraților, pune o presiune suplimentară asupra bugetului. Acesta a anunțat că intenționează să îi invite la discuții pe toți cei implicați, pentru a identifica soluții.

În cadrul interviului de la Observator 19, Luca Niculescu a fost întrebat cum intenționează să gestioneze situația, în condițiile în care purtătorul de cuvânt al lui Ilie Bolojan a transmis că actualul Guvern nu poate face nimic în această privință.

Premierul desemnat a recunoscut că plata drepturilor salariale ale magistraților reprezintă o povară suplimentară pentru bugetul de stat. Acesta a precizat că una dintre primele măsuri pe care intenționează să le ia va fi organizarea unor discuții cu toate părțile implicate.

"Nu vă ascund că aceasta pune o presiune suplimentară pe buget. Unul dintre primele lucruri pe care le voi face este să îi invit pe toți cei care sunt parte a acestei decizii la un dialog, să vedem ce soluții putem găsi", a declarat Luca Niculescu, în interviul exclusiv acordat Alessandrei Stoicescu, la Observator 19.

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Deocamdată, premierul desemnat nu a precizat ce soluții ar putea fi adoptate pentru plata celor 5 miliarde de lei, dar a subliniat că dorește să discute cu cei implicați înainte de a lua o decizie.

Magistrații au câștigat definitiv procesul cu Guvernul. Miza este de 5 miliarde de lei

Înalta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv, joi, 15 octombrie, procesul deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor pentru plata unor drepturi salariale restante. Instanța supremă a respins recursul formulat de Executiv și a menținut hotărârea Curții de Apel București din 5 mai 2026.

Decizia obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure fondurile necesare pentru achitarea restanțelor, inclusiv prin rectificare bugetară. Suma aflată în dispută se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei.

Potrivit hotărârii, autoritățile au la dispoziție 10 zile de la rămânerea definitivă a deciziei pentru a o pune în aplicare. În caz contrar, sunt prevăzute penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, precum și o amendă zilnică raportată la salariul minim brut pe economie.