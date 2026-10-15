După 160 de zile de haos politic, criza politică intră într-o nouă etapă. Va trece noul executiv de votul Parlamentului sau va deschide drumul alegerilor anticipate? Luca Niculescu, premierul desemnat, dă răspunsuri astăzi la Observator 19, într-un interviu cu Alessandra Stoicescu.

Miza este uriașă. După amenințarea președintelui Nicușor Dan cu declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care Guvernul nu primește votul de învestitură, toate privirile sunt îndreptate spre Parlament. PSD a decis să intre la guvernare și ar urma să controleze majoritatea ministerelor din cabinetul condus de Luca Niculescu. PNL și UDMR au anunțat că vor susține formula guvernamentală la votul de învestitură, însă liberalii au precizat că se vor retrage apoi în Opoziție. USR își menține refuzul de a susține un Executiv din care face parte PSD.

Potrivit informațiilor obținute de Observator, noul Executiv ar urma să aibă 17 ministere, inclusiv un portofoliu dedicat Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale. PSD ar urma să dețină cele mai multe portofolii, în timp ce mai multe ministere ar reveni unor tehnocrați și independenți selectați de președintele Nicușor Dan. Printre numele vehiculate se numără Marian Neacșu, Florin Manole, Alexandru Rogobete și Florin Barbu, pentru portofoliile de Interne, Muncă, Sănătate și Agricultură. La Finanțe ar urma să rămână Alexandru Nazare, iar la Externe este luat în calcul Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO.

În acest context tensionat, Luca Niculescu transmite că este concentrat pe formarea Guvernului. „Sunt concentrat pe misiunea pe care o am, de a face un guvern, nu mă gândesc la posibilitatea unui eşec”, a declarat premierul desemnat.

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Va reuși Luca Niculescu să formeze un Guvern care să treacă de Parlament? Cum va funcționa o majoritate în care PSD va avea cele mai multe ministere, iar PNL anunță retragerea în Opoziție după vot? Și ce garanții există că noua formulă va pune capăt crizei politice?

Răspunsuri la întrebările care contează, astăzi, la Observator 19. Luca Niculescu, premierul desemnat, față în față cu Alessandra Stoicescu, astăzi, în direct pe Antena 1 şi antenaplay.ro.