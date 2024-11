Marcel Ciolacu cere SRI să lămurească scandalul privind George Simion și spionajul rusesc: "Să publice datele. Ucraina și Moldova nu au informat România ca Simion este spion rus"

Marcel Ciolacu a cerut, la Londra, după întâlnirea cu premierul laburist Keir Starmer, ca Serviciul Român de Informații să publice datele secrete privind interdicția lui George Simion de a vizita Republica Moldova și Ucraina, ca urmare a presupuselor întâlniri cu un agent FSB, în Cernăuți. Acuzațiile au fost făcute de fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru , și sunt acum subiect de campanie electorală în România. "O să cerem SRI și să ofere detaliile, deoarece s-a mai întâmplat un lucru foarte grav: șeful comisiei SRI a declarat că are informații că domnul Simion este spion rus", a declarat Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu, candidat al PSD la alegerile prezidenţiale, i-a răspuns miercuri, la Londra, preşedintelui PNL, Nicolae Ciucă, la solicitarea acestuia de a da da publicităţii documentele privind interdicţia intrării lui George Simion în ţările vecine Ucraina şi Republica Moldova. El a anunţat că a făcut solicitări la omologii lui din cele două state, iar răspunsul a venit prin serviciile din informaţii, şi nici una dintre cele două informaţii, nici cea din Republica Moldova, nici cea din Ucraina, n-au făcut referire la faptul că domnul Simion este spion rus. El a mai spus că din informaţiile pe care le are, ca şi prim-ministru şi din informaţiile pe care le are guvernul României, această acuză nu se confirmă şi va aduce un avantaj liderului AUR.

"Îl anunţ pe domnul Ciucă că cu niciuna dintre aceste minciuni nu va câştiga legea. Nici măcar nu va in turul 2. Eu înţeleg, când eşti nepuţincios, devii şi disperat şi nervos. Şi nu numai tu, întreaga echipă care dirijează campania electorală. Dar nu mă aşteptam, ca fost şef al armatei, fost prim-ministru, actual preşedinte al Senatului, al doilea om în statul român, să aibă astfel de solicitări", a spus premierul despre solicitarea lui Ciucă.

Ciolacu a spus că trei sferturi din conducerea Partidului Naţional Liberal este de la fostul Partid Democrat, care, spun dânşii democratic, au folosit acest sistem de a trimite pe fata preşedintelui Traian Băsescu în Parlamentul European.

"Eu, un alt caz, în istoria post-decembristă, în politică, nu am auzit. Ca să implementeze PSD-ul un astfel de sistem, presupun că ar trebui să trimit nişte colegi să-şi ia notiţe de la cei care au făcut acest lucru, în interiorul Partidului Naţional Liberal. Nu vom face şi nici nu am făcut acest lucru. Deci, cei care l-au făcut ne acuză pe noi că am vrea să facem. Cred că românii vor hotărî ei singuri cine va fi preşedintele României, cine va intra în turul 2", a mai spus Ciolacu.

Premierul a spus că "a făcut o adresă oficială atât în primului ministru din Republica Moldova, cât şi primului ministru din Ucraina" privind interdicţia intrării lui George Simion în cele două state.

"Dânşii nu mi-au răspuns mie direct, mi-au răspuns prin serviciile de inteligenţă din cele trei stat. Eu am primit aceste informaţii, nu mă pot referi textual sau direct ce este în acele informaţii. Nici nu mai ţin minte foarte bine. Dar ce vă spun cu certitudine, că nici una dintre cele două informaţii, nici cea din Republica Moldova, nici cea din Ucraina, n-au făcut referire la faptul că domnul Simeon este spion rus, sau la faptul că domnul Simeon a avut întâlniri. Nu am primit detaliat că a avut întâlniri cu vreun spion rus. Ăsta este adevărul", a arătat premierul.

Marcel Ciolacu a mai spus că "ceea ce se întâmplă de fapt îl favorizează pe domnul Simion, pentru că s-a escaladat o acuză".

"Din informaţiile pe care le-am eu ca şi prim-ministru şi din informaţiile pe care le are guvernul României, această acuză nu se confirmă şi va aduce un avantaj domnului Simion în acest moment, prin această escaladare şi prin această acuză dusă de o echipă de campanie a Partidului Naţional Liberal", a mai spus Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a menţionat că "şi escaladarea acelui plan Hrebenciuc de fapt îi aduce un avantaj tot lui Simion.

"Dacă eu aş fi dorit împreună cu colegii mei, cu toate cum mi-ar fi crăpat obrazul de ruşine să cer colegilor aşa ceva, ar fi trebuit să vorbesc, vă dau un exemplu, cu un preşedinte de organizaţie. De la Buzău, cu domnul Romaşcanu. Domnul Romaşcanu ar trebui să cheme toţi preşedinţii de organizaţie din judeţ. Pe toţi cei 87. Pe cei din municipiu, cred că-s vreo 50. Preşedinţii de organizaţie la rândul lor ar fi trebuit să cheme reprezentanţii din secţiile de votare. Reprezentanţii din secţiile de votare ar fi trebuit să-şi cheme neamurile. Cu cine să vorbească aşa ceva secret, decât cu cei mai apropiaţi? Cu neamurile lor", a mai spus Ciolacu.

"A fost o manipulare politică în cadrul unei campanii electorale, mediatizată şi transmisă, eu de aceea m-am şi abţinut de fiecare dată să comentez mai mult decât trebuie, care îl ajută direct, prin mediatizarea şi prin atacurile venite de la Partidul National Liberal, pe cine credeţi? Pe domnul Simion. La fel ca şi acuza cu spionii ruşi", a completat Ciolacu.

Marcel Ciolacu cere Serviciului Român de Informații să facă lumină în cazul Simion

Premierul Marcel Ciolacu îi cere miercuri demisia preşedintelui Comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteş, după afirmaţiile sale privindu-l pe George Simion, el arătând că îl depăşeşte funcţia şi pălăria şi a spus o gogomănie cât el de mare, atragând un serviciu de informaţii în campanie electorală, lucru total nepermis într-o democraţie.

"O să cerem Serviciului Român de informaţii şi o să dea detaliile, pentru că s-a mai întâmplat un lucru foarte grav. (..) Şeful Comisiei SRI declară că el are informaţii că domnul Simion este spion rus, că a avut întâlniri cu agenţii străini. De unde ştie şeful Comisiei SRI? Presupun că n-a stat de vorbă prin Camera Deputaţiilor sau are vreo agenţie de strâns de informaţii. (..) Dânsul, crezând că este inteligent, într-o campanie electorală a spus o gogomănie cât el de mare, el reprezentând Parlamentul României şi fiind preşedintele unei comisii de control, el s-a transformat, că acele informaţii le are de la Serviciu Român de Informaţii. Ca să vedeţi gravitatea, a atras un serviciu român de informaţii în campanie electorală, lucru total nepermis într-un stat democratic. Pentru că aşa i s-a părut că e inteligent şi aşa a crezut el că va câştiga alegeri", a declarat premierul Marcel Ciolacu, la Londra, despre declaraţiile lui Ioan Chirteş privind interdicţia intrării în Republica Moldova şi Ucraina a liderului AUR George Simion.

Premierul a spus că în opinia sa, preşedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteş, ar trebui să îşi dea demisia.

"Din punctul meu de vedere, colegul meu, domnul deputat, ar trebui de urgenţă să-şi dea demisia, fiindcă îl depăşeşte funcţia şi pălăria de preşedinte a unei Comisii de control a Serviciului Român de Informaţii, mai ales că a adus în discuţie, în campanie electorală şi o suspiciune că un serviciu secret deţine anumite informaţii, pe care pe urmă să le folosească cumva la şantaj, împotriva unui candidat la funcţia de preşedinte a României. Ca să înţelegem gravitatea unui om luat de val în campanie electorală, noi toţi dorindu-ne să intrăm într-o zonă de democraţie consolidată", a mai arătat Ciolacu.

Premierul a precizat că a primit informaţiile de la SRI şi este un document secret.

Preşedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteş, a declarat marţi, despre interdicţia intrării liderului AUR, George Simion, în Ucraina şi Republica Moldova, că acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofiteri GRU şi a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri electorale. La noi, nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze, a completat Chirteş.

Fostul ministru al Apărării din Moldova susține că Simion s-a întâlnit cu un agent FSB, în Cernăuți

Într-un articol publicat în luna aprilie a anului trecut, OBOZ.UA transmitea că declarațiile deputatului român George Simion și ale senatorului Diana Șoșoacă despre "necesitatea" anexării unei părți din teritoriul Ucrainei și oprirea ajutorului pentru Kiev au provocat o reacție furioasă din partea ucrainenilor. Totuși, adevăratul scandal a izbucnit în România când fostul ministru al Apărării din Moldova, Anatol Șalaru, a raportat că unul dintre acești "eroi" s-a întâlnit cu rezidența FSB (n.r. Serviciul Secret al Rusiei) în Ucraina, la Cernăuți.

Anatol Șalaru a declarat pentru OBOZREVATEL că George Simion a fost expulzat din Moldova în 2015 din cauza legăturilor sale cu serviciul special rus. Mai mult, directorul Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei (principala agenție de informații a Republicii Moldova) l-a informat pe fostul ministru al Apărării despre întâlnirea cu agentul FSB.

Potrivit lui Șalaru, atunci când a aflat despre interdicția de intrare în țară a lui Simion, a contactat șeful Serviciului de Securitate și l-a rugat să-i explice situația. Acesta i-a răspuns că existau motive întemeiate pentru această decizie.

Conform șefului Serviciului de Securitate, George Simion a fost "în atenția constantă" a serviciilor speciale din Moldova și Ucraina timp de mai mulți ani. Acestea au stabilit că, în 2011, Simion s-a întâlnit cu un rezident FSB pe teritoriul Ucrainei, la Cernăuți. Șeful serviciului special a mai raportat că, în Moldova, George Simion s-a întâlnit frecvent cu o persoană din serviciile rusești - Mark Tkachuk.

Șalaru a spus că, după ce informațiile despre legăturile deputatului român cu FSB-ul rus au fost făcute publice, George Simion s-a termut de consecințe. "De obicei, el depune imediat o plângere, dar de data aceasta nu a făcut-o, pentru că îi este frică", a declarat fostul ministru al Apărării din Moldova.

