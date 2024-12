Marcel Ciolacu, despre facturile Nordis: "I-am scris lui Moş Crăciun, sunt convins că pe 25 mi le lasă sub brad"

Ciolacu a fost întrebat dacă va prezenta public facturile şi chitanţele de la zborurile Nordis, aşa cum a promis în campania electorală, pentru a demonstra că şi-a plătit singur vacanţele.

"I-am scris lui Moş Crăciun şi sunt ferm convins că pe 25 o să mi le lase sub brad şi o să mă filmez pe TikTok ca să vi le prezint", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

Marcel Ciolacu în scandalul Nordis

"Sa-mi dau demisia din ce anume sau de ce să îmi dau demisia? Eu nu am fost nici cu un avion inchiriat de Nordis, nu am mers niciodata pe banii nimanui in nicio calatorie, in niciun concediu. Nici eu, nici vreun membru al familiei mele", a declarat Marcel Ciolacu, preşedinte PSD.

Aşa a răspuns şeful PSD după acuzatia că în mai 2022 a zburat de la Bucureşti la Nisa şi retur cu un avion privat închiriat de dezvoltatorul imobiliar Nordis. Societatea a intrat în insolvenţă luna trecută şi a lăsat fără apartamente sute de oameni care au plătit în avans locuinţele. Un document de călătorie arată că Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu si Alfred Simonis au călătorit alături de omul de afaceri Vladimir Ciorbă, principalul actionar al companiei si de sotia acestuia, fostul deputat PSD Laura Vicol.

