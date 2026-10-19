Ce prevede textul Acordului semnat de Luca Niculescu şi Ilie Bolojan

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a anunţat, duminică seară, că a semnat acordul de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu, acord care stabileşte condiţiile pe care viitorul Executiv trebuie să le respecte până la adoptarea bugetului pe 2027.

Prezentăm mai jos textul integral al acordului:

"România se află de mai multe luni într-o situație de interimat guvernamental, cu efecte directe asupra capacității Executivului de a lua decizii complete și de a gestiona în condiții normale finalul exercițiului bugetar, funcționarea instituțiilor publice, finanțarea serviciului datoriei și pregătirea anului 2027.

Rectificarea bugetară nu mai poate fi amânată fără costuri administrative și sociale.

Menținerea interimatului nu permite construirea în timp util a unui buget credibil pentru 2027 și continuarea corectării dezechilibrelor fiscale. În aceste condiții, formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline este o necesitate instituțională și economică.

Prin urmare, părțile convin semnarea unui acord politic punctual și limitat la scopul său. El nu reprezintă un acord de coaliție, nu creează o obligație generală de susținere parlamentară din partea Partidului Național Liberal și nu limitează dreptul partidului de a susține sau de a respinge, de la caz la caz, proiectele și măsurile Executivului.

PREVEDERI

Art. 1. Angajamentele privind deficitul

Părțile își asumă respectarea angajamentelor României, asumate prin PNRR, privind atingerea țintei de deficit bugetar pentru 2027 - 5,3% din PIB.



Art. 2. Rectificarea bugetară

Rectificarea bugetară se va realiza cu respectarea angajamentelor financiare asumate și cu implementarea reformelor necesare pentru o funcționare eficientă a instituțiilor statului român.



Art. 3. Bugetul de stat pentru anul 2027

Partidul Național Liberal va susține adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027, cu respectarea procesului de consolidare fiscala și cu încurajarea investițiilor în economia românească, fără creșterea cheltuielilor care nu au acoperire în venituri.

Art. 4. Stabilitatea guvernamentală

Partidul Național Liberal se angajează să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură până la data de 01.03.2027, cu excepția situației în care sunt încălcate principiile și angajamentele prevăzute în prezentul acord sau principiile bunei guvernări.

Partidul Național Liberal își păstrează libertatea de a vota moțiuni simple, cu excepția obligațiilor asumate în mod expres prin prezentul acord.

Art. 5. Integritate și respect instituțional

Premierul se angajează să asigure respectarea principiilor democrației parlamentare, integrității în exercitarea funcțiilor publice, regulile de transparență instituțională precum și statutul Partidului Național Liberal de partid de opoziție.



Art. 6. Apărarea națională și politică externă

Partidul Național Liberal va susține în Parlament inițiativele Guvernului României care au ca obiectiv consolidarea capacității de apărare a țării și care decurg din angajamentele asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Art. 7. Dispoziții finale

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării. A fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte".