AUR anunţă că nu se va prezenta la audieri
AUR anunţă că nu se va prezenta la audierile miniştrilor propuşi de Luca Niculescu.
Audierile miniştrilor Guvernului Luca Niculescu în comisiile parlamentare de specialitate au început la ora 12.00 şi se vor încheia marţi, la ora 12.00, în aceeaşi zi fiind programată şi şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care noul Executiv ar urma să primească votul de învestitură.
AUR anunţă că nu se va prezenta la audierile miniştrilor propuşi de Luca Niculescu.
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a anunţat, duminică seară, că a semnat acordul de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu, acord care stabileşte condiţiile pe care viitorul Executiv trebuie să le respecte până la adoptarea bugetului pe 2027.
Prezentăm mai jos textul integral al acordului:
"România se află de mai multe luni într-o situație de interimat guvernamental, cu efecte directe asupra capacității Executivului de a lua decizii complete și de a gestiona în condiții normale finalul exercițiului bugetar, funcționarea instituțiilor publice, finanțarea serviciului datoriei și pregătirea anului 2027.
Rectificarea bugetară nu mai poate fi amânată fără costuri administrative și sociale.
Menținerea interimatului nu permite construirea în timp util a unui buget credibil pentru 2027 și continuarea corectării dezechilibrelor fiscale. În aceste condiții, formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline este o necesitate instituțională și economică.
Prin urmare, părțile convin semnarea unui acord politic punctual și limitat la scopul său. El nu reprezintă un acord de coaliție, nu creează o obligație generală de susținere parlamentară din partea Partidului Național Liberal și nu limitează dreptul partidului de a susține sau de a respinge, de la caz la caz, proiectele și măsurile Executivului.
PREVEDERI
Art. 1. Angajamentele privind deficitul
Părțile își asumă respectarea angajamentelor României, asumate prin PNRR, privind atingerea țintei de deficit bugetar pentru 2027 - 5,3% din PIB.
Art. 2. Rectificarea bugetară
Rectificarea bugetară se va realiza cu respectarea angajamentelor financiare asumate și cu implementarea reformelor necesare pentru o funcționare eficientă a instituțiilor statului român.
Art. 3. Bugetul de stat pentru anul 2027
Partidul Național Liberal va susține adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027, cu respectarea procesului de consolidare fiscala și cu încurajarea investițiilor în economia românească, fără creșterea cheltuielilor care nu au acoperire în venituri.
Art. 4. Stabilitatea guvernamentală
Partidul Național Liberal se angajează să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură până la data de 01.03.2027, cu excepția situației în care sunt încălcate principiile și angajamentele prevăzute în prezentul acord sau principiile bunei guvernări.
Partidul Național Liberal își păstrează libertatea de a vota moțiuni simple, cu excepția obligațiilor asumate în mod expres prin prezentul acord.
Art. 5. Integritate și respect instituțional
Premierul se angajează să asigure respectarea principiilor democrației parlamentare, integrității în exercitarea funcțiilor publice, regulile de transparență instituțională precum și statutul Partidului Național Liberal de partid de opoziție.
Art. 6. Apărarea națională și politică externă
Partidul Național Liberal va susține în Parlament inițiativele Guvernului României care au ca obiectiv consolidarea capacității de apărare a țării și care decurg din angajamentele asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene.
Art. 7. Dispoziții finale
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării. A fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte".
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a anunţat, duminică seară, că a semnat acordul de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu, acord care stabileşte condiţiile pe care viitorul Executiv trebuie să le respecte până la adoptarea bugetului pe 2027. Potrivit lui Bolojan, una dintre clauzele acordului este ca România să aibă „un deficit bugetar anul viitor în scădere" şi să ajungă „la maximum 5,3%, ceea ce este ţinta pe care România şi-a asumat-o în anii trecuţi".
"Am semnat exact înainte de a veni la emisiune acest acord cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de preşedintele României, care stipulează condiţiile pe care dânsul şi le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Naţional Liberal i l-ar acorda. E, în fapt, un acord care stabileşte condiţiile pentru următoarele două-trei luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027", a declarat Ilie Bolojan, duminică, la B1 TV.
Preşedintele PNL a subliniat că nu este un acord politic sau un cec dat în alb pentru viitorul guvern. "Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur şi simplu este un acord necesar pentru ca ordonanţele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în aşa fel încât serviciile de bază să poată funcţiona în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanţele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date şi să fie aprobate în Parlament", a explicat Ilie Bolojan.
Guvernul Luca Niculescu are 17 miniştri, 11 dintre ei şi un ministru delegat fiind propuşi de PSD, iar ceilalţi fiind fără apartenenţă politică.
Luni, sunt chemaţi la audieri, în intervalul 12.00 - 20.00, miniştrii propuşi la Agricultură - Florin Barbu, Dezvoltare - Marcel Alexandru Stoica, Energie - Dumitru Chisăliţă, Apărare - Radu Oprea, Economie - Daniel Zamfir, Digitalizare - Bogdan Dumitru, Finanţe - Alexandru Nazare, Educaţie - Sorin Costreie, Învăţământ preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu, Afaceri Interne - Marian Neacşu, Transporturi - Ştefan Ovidiu Popa, Mediu - Natalia Intotero şi Cultură - Ioana Ciocan.
Marţi, audierile încep la ora 09.00 şi se încheie la ora 12.00, urmând să fie audiaţi miniştrii nominalizaţi la Justiţie - Radu Marinescu, Mihai Ghifiu - Proiecte Europene, Externe - Dan Neculăescu, Muncă - Florin Manole şi Sănătate - Alexandru Rogobete.
Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ.
Votul de învestitură în plenul Camerelor reunite este programat marţi, de la ora 14.00.
Pentru a trece de votul Parlamentului, Guvernul Niculescu are nevoie de cel puţin 233 de voturi. Premierul desemnat a semnat un acord de susţinere cu liberalii şi, conform unor surse, un acord similar ar putea fi semnat şi cu UDMR. USR şi AUR nu susţin Guvernul Luca Niculescu.
Până acum, Parlamentul a respins Cabinetele Veştea şi Mureşan. Eugen Tomac, nominalizat şi el premier de către preşedinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament.