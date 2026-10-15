Nicușor Dan, despre Guvernul Niculescu: "Prima oară când vorbim de acorduri politice cu premierul desemnat"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că demersurile partidelor sunt extrem de serioase şi că este prima dată când vorbim de acorduri politice cu prim-ministrul desemnat. Astfel, preşedintele crede că ne îndreptăm spre votarea de către Parlament a unui guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles dacă are încredere că de săptămâna viitoare vom avea un guvern cu puteri depline.

"Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică, e prima oară când vorbim de acorduri politice cu prim-ministrul desemnat, eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern", a spus preşedintele, potrivit News.ro.

Despre întâlnirea pe care a avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan, la Bruxelles, şeful statului a arătat că "a fost întâlnire la 11 seara, absolut cordială, relaxată şi în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacţionate".

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Premierul desemnat, Luca Niculescu, este aşteptat să depună, joi, la Parlament, Programul de guvernare şi lista de miniştri, deschizând astfel pfrocedura pentru învestirea guvernului. PSD este singurul partid care va intra în Guvern, dar PNL şi UDMR au anunţat că vor vota pentru învestire. Preşedintrele USR, Dominic Fritz, a anunţat că va propune colegilor ca parlamentarii formaţiunii să nu voteze pentru învestirea Guvernului Niculescu.