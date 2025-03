Nicușor Dan îi "simpatizează" pe susținătorii lui Georgescu: "Sunt legitim nemulţumiţi de modul în care s-afăcut politică în România până acum"

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan afirmă, întrebat ce crede că se va întâmpla acum cu electoratul lui Călin Georgescu, ieşit din cursă după decizia de marţi a CCR, că el are o "simatie faţă de aceşti oameni" care sunt, în opinia sa, "legitim nemulţumiţi de modul în care s-au făcut politică şi administraţie în România" până acum. Potrivit lui Nicuşor Dan, multe din problemele ridicate de Georgescu, "Inflaţie, corupţie, agricultură", sunt "probleme foarte reale", însă soluţiile cu "naţionalizări", "ieşirea din NATO şi altele", acestea "nu mai sunt în regulă".

"Eu am o simpatie faţă de aceşti oameni, chiar am avut nişte interacţiuni pe stradă de mai multe ori cu simpatizaţi ai lui Călin Georgescu, pentru că sunt oameni în mod legitim nemulţumiţi de modul în care s-au făcut politică şi administraţie în România până acum. Şi multe din lucrurile pe care le-a spus Călin Georgescu în ceea ce priveşte problemele sunt foarte reale. Inflaţie, corupţie, agricultură, toate, repet, ca probleme. Când ne ducem în partea de soluţii cu naţionalizări şi cu ieşirea din NATO şi cu lucruri de tot felul şi cu contestarea proprietăţii private, lucrurile astea nu mai sunt în regulă. Deci, este un electorat format din nişte români nemulţumiţi cărora trebuie cu toţii să ne adresăm, să le înţelegem problemele şi mai departe, fiecare dintre români va vota cum crede de cuviinţă", a declarat, miercuri, la Digi24 Nicuşor Dan.

Întrebat dacă poate un preşedinte să reformeze statul, candidatul independent la alegerile prezidenţiale a răspuns că un preşedinte are pârghii în acest sens prin faptul că are atribuţii pe justiţie, numeşte procurori, procurori şefi, poate participa la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii, este cel care numeşte, semnează decrete de numire a judecătorilor şi procurorilor, are competenţe în ceea ce priveşte serviciile, numeşte primul-ministru, "deci există un echilibru de putere între preşedinte, Parlament şi Guvern, în care opinia preşedintului contează".

Referindu-se la decizia CCR de marţi seară, privind respingerea candidaturii lui Călin Georgescu, Nicuşor Dan a spus că aceasta este "o consecinţă logică a deciziei din 6 decembrie de anulare a alegerilor".

Articolul continuă după reclamă

"Deci ne-a dus înapoi la acel moment. Şi aici, bineînţeles că opiniile românilor sunt diferite faţă de chestiunea asta. Pe de-o parte, sunt unii care spun că sunt suficiente indicii privind legătura lui Călin Georgescu cu domnul Potra (n. red. - Horaţiu Potra, inculpat în trei dosare penale şi pentru care instanţa a emis mandat de arestare în lipsă), faptul că a costat mult campania în mod evident, campania electorală pe care a declarat-o ca fiind făcută fără bani. Aceştia sunt unii, ceilalţi sunt cei care spun că nu există dovezi că ar fi fost făcute plăţi. Şi unii şi alţii au dreptate din perspectiva faptului că statul român nu a lămurit în totalitate de ce a anulat alegerile din noiembrie. Şi de asta suntem în situaţia asta tensionată", a declarat Nicuşor Dan.

Acesta a reafirmat că un stat care ajunge să-şi anuleze alegerile prezidenţiale, "momentul cel mai important al democraţiei", este "un stat slab", pentru că toate elementele care au fost enunţate în decizia Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024 "puteau fi prevenite prin acţiuni ale autorităţile statului", adică Autoritatea Electorală Permanentă, servicii, parchet, ANAF "dacă era nevoie".

"Asta, pe de o parte, pe de altă parte, măcar la trei luni după ce ele (n. red. aceste lucruri) s-au întâmplat, trebuiau lămurite astfel încât toţi românii să fie convinşi că a fost măsura corectă. Şi asta vine dintr-un stat slab cu instituţii slabe care trebuie reformate. În special acolo unde sunt, cum este cazul Autorităţii Electorale Permanente, prin numirea de către Parlament a oamenilor competenţi să facă asta, care au experienţă în a face alegeri, nu oameni pe care îi iei din aparatul de partid şi îi refoloseşti de la agricultură până la rachete nucleare", a conchis Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozit de 70% pe transferurile între rude, dacă banii nu sunt justificaţi. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰