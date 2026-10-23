Nicușor Dan, interviu pentru Bloomberg: Rusia nu vrea pace în Ucraina, ci escaladarea războiului

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina și să provoace europenii, în contextul incidentelor cu drone și al amenințărilor la adresa securității regionale.

"Rusia încearcă să escaladeze acest război din Ucraina, încercând să provoace celelalte ţări europene. Noi nu vrem să escaladăm. Vrem să rămânem calmi şi să doborâm dronele care ajung pe teritoriul nostru", a declarat Nicuşor Dan în interviul acordat joi, 22 octombrie, în cadrul emisiunii Balance of Power, potrivit Agerpres.

Întrebat ce strategie are România pentru a contracara escaladarea fără a risca o confruntare directă cu Rusia, Nicuşor Dan a declarat că România a comandat capabilităţi prin programul european SAFE şi a solicitat echipamente temporare de la aliaţi, până la intrarea în dotare a celor comandate.

Preşedintele spune că dronele care atacă în Marea Neagră trebuie să fi vizat navele respective

Preşedintele a spus că, în urmă cu aproximativ un an şi jumătate, dronele care ajungeau pe teritoriul României puteau fi considerate incidente accidentale, în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În prezent, însă, el consideră că situaţia din Marea Neagră este diferită, afirmând că o dronă care loveşte o navă trebuie să fi vizat acea navă, având în vedere dimensiunea spaţiului maritim.

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Nicuşor Dan a precizat că România a solicitat din nou capabilităţi temporare în cadrul NATO, la o reuniune desfăşurată săptămâna precedentă, şi a obţinut sprijin.

Ce spune Nicuşor Dan despre scenariul încheierii războiului

În ceea ce priveşte încheierea războiului, preşedintele a afirmat că Ucraina trebuie să participe la negocieri şi că nu consideră că Rusia doreşte cu adevărat, în acest moment, să pună capăt conflictului. El a spus că preşedintele american Donald Trump doreşte încheierea războiului, dar a subliniat că un acord depinde de acceptul ambelor părţi.

Întrebat dacă România ar lua în calcul renegocierea sau încheierea contractului cu Starlink, în urma controverselor privind întreruperea sau limitarea accesului Ucrainei la serviciul de internet prin satelit, Nicuşor Dan a exclus această posibilitate, afirmând că acordul României cu compania lui Elon Musk este respectat de ambele părţi.