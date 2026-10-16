Nicușor Dan: Sunt "șanse mari" ca Guvernul Niculescu să fie învestit. Există acorduri între premier și partide

Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri seară, că sunt "șanse mari" ca guvernul propus de Luca Niculescu să fie învestit.

"Eu sunt bucuros că există acorduri între primul-ministru şi partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie, pentru rectificare, care e urgenţa, pentru bugetul pe anul viitor, pe care eu sper să-l trecem prin Parlament anul acesta şi pe chestiuni de bun-simţ care asigură stabilitatea guvernării pe o perioadă semnificativă din momentul ăsta. Este o aşteptare pe care românii au avut-o şi eu sunt bucuros că ea devine realitate. Evident că m-aş bucura ca ea să fi devenit realitate acum 4 luni", a declarat, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat dacă crede că Guvernul Luca Niculescu va fi învestit, Nicuşor Dan a afirmat: "Eu cred că sunt şanse foarte mari ca acest guvern să treacă".

Şeful statului a precizat că nu el trebuie să fie mulţumit de persoanele care vor face parte din guvern.

Articolul continuă după reclamă

"Nu trebuie să fiu eu mulţumit. Suntem într-o democraţie, în democraţie oamenii votează partide şi partidele prin votul lor în Parlament numesc guvernul", a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

Guvernul Luca Niculescu este format din 12 reprezentanţi ai PSD şi şase independenţi politic.

Reprezentanţii PSD din Guvern

1. Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu

2. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu

3. Ministrul Sănătăţii - Alexandru Rogobete

4. Ministrul Muncii - Florin Manole

5. Ministrul Economiei - Daniel Zamfir

6. Ministrul Justiţiei - Radu Marinescu

7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Alexandru Stoica

8. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa

9. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Intotero

10. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

11. Ministrul Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea.

12. Ministrul Delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Ionescu Sorin - Gabriel

Votul de învestitură este programat marţi, de la ora 14.00.