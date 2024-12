Liderii Coaliţiei au stabilit azi ultimele detalii cu privire la măsurile de austeritate care vor fi adoptate înainte de Anul Nou. Guvernul va ingheta prin OUG aproape 5 milioane de pensii din sistemul public. Iar asta inseamna ca, de anul viitor, pensionarii nu vor mai beneficia de indexarea cu rata inflatiei. In plus, 1,3 milioane de angajati din administratia centrala si locala vor avea si ei salariile inghetate. Bugetarii vor ramane totusi cu toate primele și sporurile neatinse. Există însă şansa unor mici majorări.

Măsurile de austeritate gândite de Guvern

"Acest Guvern va căuta soluții pentru a crește în 2025 pensiile mici, pensiile celor care chiar au nevoie de așa ceva. Și de a veni cu o lege a salarizării care să nu mai fie despre cât primește nu știu cine în plus la salariu, ci de cât câștigi în funcție de cât muncești", a declarat Marcel Ciolacu. Guvernul a decis ca în 2025 angajaţii din aparatul bugetar să nu mai primească vouchere de vacanţă, în valoare de 1.600 de lei. Statul ar economisi astfel în jur de două miliarde de lei. Asta chiar dacă patronatele din industria turismului au cerut insistent Executivului să renunţe la această masură. "Intram in noul an cu o gaura finaciara undeva la 15 miliarde de euro, bani care in momentul de fata nu exista si pe care statul trebuie sa ii gaseasca de undeva, sunt bani pentru plata pensiilor, a salariilor", a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

În plus, pentru angajaţii de la stat orele suplimentare vor fi recompensate doar cu timp liber, iar angajările vor fi suspendate. O altă măsură luată în calcul, care scuteşte bugetul de alte 2 miliarde de lei, se referă la plata concediilor medicale la stat în cuantum de doar 65%, în loc de 75%. Tot de anul viitor vor îngheţa şi salariile demnitarilor. Iar plata pensiilor speciale pentru primari şi şefii de Consilii Judeţene va fi amânată cu un an, până în 2026. În plus, vom avea primele restructurări în administraţia centrală şi locală: 25% dintre instituţiile subordonate vor fi desfiinţate sau comasate.

"Angajații de la stat trebuie să își justifice activitatea prin raportări similare ca în mediul privat. Plimbatul de dosare între etaje, cafelele și meniul de la bufet nu înseamnă performanță", a declarat Marcel Ciolacu. Potrivit surselor Observator, studenţii vor mai plăti 10% din preţul biletului de tren doar între localitatea de domiciliu şi oraşul în care studiază. Tot de la 1 ianuarie, cursanţii universităţilor vor mai beneficia doar de 50% reducere pe mijloacele locale de transport în comun, inclusiv metrou.

"Vrei sporuri pe fonduri europene 50% din salariu? Atunci trebuie sa atragi maximum din targhet. Daca ai absorbtie 1% la final de luna atunci tot 1% din acest spor il vei incasa. Este foarte simplu si mai ales foarte corect", a declarat Marcel Ciolacu. România va încheia anul 2024 cu un deficit bugetar de peste 8% din PIB. "As spune ca dincolo de inghetarile de salarii si pensii restul masurilor propuse prin ordonanta Trenulet reprezinta o scamatorie bugetara, menita ca se arata ca se face ceva, se taie de undeva, dar din pacate nu din locurile esentiale", a declarat Adrian Negrescu, analist economic. Singura veste bună anunţată de ministrul Muncii e că alocaţiile de stat pentru copii vor creşte de la 1 ianuarie 2025.

