Posibilă creștere a pensiilor începând de anul viitor. Este vorba, însă, despre o indexare menită să atenueze impactul inflației, care a urcat la 6,61% în luna septembrie.

După doi ani în care pensiile au fost înghețate din cauza măsurilor de austeritate aplicate de guvernul Bolojan, ministrul Muncii anunță că pregătește această măsură. Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege şi nu intervine o nouă derogare.

Ministrul Muncii: "Dacă există resurse financiare, răspunsul este da"

Totodată, Florin Manole dă asigurări că nu există riscul lipsei fondurilor pentru acordarea celei de-a doua tranșe a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei. Sumele, cuprinse între 300 și 500 de lei, urmează să fie distribuite în luna decembrie.

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"Apropo de evoluţia inflaţiei, vom aştepta ultimele cifre apropo de ceilalţi indicatori care stau la baza acestui calcul şi vom înainta ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea pentru că după doi ani pentru pensionari nu se mai poate suporta povara inflaţiei. Dacă există resurse financiare, răspunsul este da", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.