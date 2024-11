Planul de reforme al PNL pentru viitorii membri din Parlament: ministere comasate, mai puţini parlamentari, limitarea cheltuielilor statului

Bolojan a vorbit despre reforma administrației centrale, prin reducerea numărului de ministere și de agenții, comasarea unor servicii deconcentrate: „gândiți-vă că doar Ministerul Agriculturii are în fiecare județ 10-11 servicii și toată agricultura este privată”, reducerea numărului de secretari de stat cu cel puțin 50%, audituri de eficiență pentru fiecare autoritate centrală și pentru companiile de stat cu multe probleme în primele șase luni ale anului viitor și eliminarea sinecurilor: cei care sunt pe posturi în Consilii de Administrație, autorități de reglementare trebuie să justifice prin competență și prin ceea ce fac acele indemnizații.

Planul pregătit de PNL

În ce privește reforma clasei politice, PNL își asumă reducerea numărului de parlamentari la 300, ținând cont și de reprezentarea minorităților, reducerea subvenției pentru partidele politice între anii electorali, limitarea cheltuielilor din campanie decontate și în costuri per vot și stabilirea unui plafon de costuri per vot, reducerea cheltuielilor administrative pentru demnitari (nr de cabinete, vile de protocol), etc.

PNL are și un punct intitulat „reguli bune pentru un stat de încredere”: analizarea reglementărilor din toate domeniile în așa fel încât să genereze comportamente corecte, creșterea vârstei de pensionare la magistrați, accces corect în serviciile publice (concursuri corecte/ dimensionarea corecta a muncii) și eliminarea inechităților din sistemul public.

În ce privește economia și dezvoltarea, Bolojan propune continuarea susținerii marilor investiții, predictibilitate în reglementările fiscale și susținerea cotei unice, un program integrat pentru creșterea producției agricole românești, un program pentru susținerea exporturilor și susținerea companiilor de tehnologie, a cercetării aplicate și obținerea de brevete.

A doua direcție importantă menționată de Ilie Bolojan este debirocratizarea, simplificarea și dereglementarea: „prin comasarea autorităților de reglementare, anularea sau simplificarea reglementărilor, digitalizarea și interconectarea bazelor de date. Dacă nu vom interconecta bazele de date, nu o să avem niciodată digitalizare, doar vom vorbi de ea. Și, bineînțeles, transferul de competențe în teritoriu între instituțiile statului. Poți să-ți iei orice aviz, de exemplu, pentru o fabrică care are un acces la un drum național și de la Inspectoratul Județean de Poliție din județul respectiv sau de la Direcția Regională de Drumuri și e suficient, fără să mai vii la ambele ministere, atât la transporturi cât și la interne, ceea ce înseamnă încă 3 luni de zile pe drumuri”.

Cea de-a treia direcție importantă este descentralizarea și creșterea eficienței administrației publice locale.

„Am spus că țara noastră nu se schimbă doar din București, se schimbă din fiecare comunitate. Pentru aceasta vom susține transferul de active, competențe și responsabilități. Avem hectare bune de terenuri, multe clădiri în aproape toate orașele din România, care sunt în paragină și nu sunt transferate autorități locale fiind deținute de ministere fără să facă nimic de ani de zile cu ele. Reorganizarea administrativă sau primării organizate mai eficient. Am explicat asta data trecută. Primăria trebuie să devină un factor de dezvoltare pentru comunități, iar primarii trebuie să devină manageri pentru dezvoltare”, a spus liderul interimar al PNL.

