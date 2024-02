Vezi și

Aliate la guvernare din 2021, cele două partide sunt foarte aproape de o ciocnire frontală în bătălia pentru Palatul Cotroceni. PSD si PNL nu sunt dispuse să renunte la pretentia de a da viitorul candidat la alegerile prezidentiale. Ambele partide au intrat la negocieri cu pretenții maximale, iar liderii Coalitiei sunt departe de a ajunge la un compromis. Sursele Observator spun că PNL si-ar dori un acord politic prin care candidatul comun să fie ales după alegerile europene din luna iunie, pe baza unui sondaj de opinie care să măsoare gradul de încredere şi intenția de vot pentru Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu.

Dacă se păstrează poziţiile de forţă, alegerile din acest an vor avea loc la termen

Imediat după eşecul negocierilor, liderii PNL şi-au făcut strategia într-o şedintă de taină în Modrogan. Vasile Blaga a dat de înţeles că PNL ar trebui să rupă Coalitia cu PSD pentru a avea o şansă în plus la alegerile din acest an. "Domnule presedinte, dacă îmi permiteți. E albă sau neagră. Ori se rupe hamul, ori moare calul. Despre asta este vorba. Am trecut prin asta și am câștigat de fiecare data", a declarat Vasile Blaga, europarlamentar PNL. "PNL va avea candidat si va castiga alegerile. Întotdeauna PSD pierde in fata PNL in turul doi al alegerilor", a declarat Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL.

Dacă se păstrează poziţiile de forţă, alegerile din acest an vor avea loc la termen, adică fără nicio rundă de comasare, asa cum se discutase initial. "Cu comasarea a ramas foarte bine, in acest moment avem alegeri conform legii, intr-un singur an patru randuri de alegeri", a declarat Marcel Ciolacu, preşedinte PSD. Concret: pe 9 iunie vom avea scrutin pentru Parlamentul European, iar în ultima duminică din septembrie vor fi programate alegerile pentru primării si consilii judetene. La final de an vom avea trei săptămâni de foc în bătălia pentru putere. Pe 24 noiembrie - primul tur de la alegerile prezidentiale, apoi - o săptămână mai târziu - alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor. Noul şef al Statului ar fi ales pe data de 8 decembrie.

"Domnul Iohannis a spus că decizia este la nivelul Coalitiei, în momentul în care vom avea o decizie vom discuta și cu dumnealui", a declarat Nicolae Ciucă, preşedintele PNL. Liderii Coaliţiei vor relua vineri negocierile.

