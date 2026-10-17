PNL a decis să voteze Guvernul Luca Niculescu şi să treacă în opoziţie

Conducerea PNL a decis să voteze guvernul Niculescu și să treacă în opoziție, în urma unei decizii finale luate în ședința Biroului Politic Național. Potrivit surselor Observator, decizia a fost adoptată cu șase voturi împotrivă și o abținere, în timp ce restul membrilor au votat în favoarea propunerii.

Decizia a fost luată cu 6 voturi împotrivă şi o abţinere

Liberalii au decis, de asemenea, să îl mandateze pe Ilie Bolojan să le ceară tuturor membrilor PNL aflați în eșaloanele 2 și 3 ale Guvernului, precum și celor numiți în agențiile și companiile de stat, să demisioneze. Cei care vor refuza să facă acest lucru vor fi excluși din partid.

Mircea Fechet: "Am înțeles că România trebuie pusă pe primul loc"

Mircea Fechet a declarat că, înaintea deciziei, a avut loc o ședință a Biroului Politic Județean, la care au participat primari și consilieri județeni. După ore întregi de discuții extrem de tensionate, colegii săi au decis, să susțină propunerea președintelui Ilie Bolojan.

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"Am avut o ședință de BPJ cu primari, consilieri județeni. După ore întregi de discuții extrem de tensionate, cu o cvasiunanimitate, toți colegii au decis să susținem propunerea președintelui Bolojan.", a declarat deputatul liberal Mircea Fechet.

"Am înțeles că România trebuie pusă pe primul loc. Urmează să plătim cost politic, bătălia cu PSD e pe viață și pe moarte. Decizia e complicată, dar împreună vom reuși să depășim.", a mai adăugat Mircea Fechet.

Siegfried Mureşan: "Noi vrem divorțul de PSD. Trebuie să îl semnăm"

Siegfried Mureșan a explicat că votul pentru învestirea Guvernului Niculescu este consecvent cu deciziile luate anterior în interiorul partidului și reprezintă o separare clară de PSD.

"Noi vrem divorțul de PSD. Trebuie să îl semnăm. A -i pune pe ei la guvernare și noi semnăm, asta înseamnă votul nostru de marți. E consecvent cu ce am decis în cadrul partidului de mai multe ori. Faptul că pentru noi decizia e apăsătoare și nu ne place să îi vedem pe acești miniștri în guvern arată că avem anticorpi puternici la PSD. Confirmă că vom fi o forță redutabilă.", a declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a susținut că PSD își dorește ca liberalii să rămână alături de social-democrați, în timp ce PNL urmărește separarea de aceștia. El a afirmat că, în eventualitatea în care Guvernul nu va trece de votul de învestitură, nu vor avea loc alegeri anticipate, ci va urma o nouă desemnare pentru formarea Executivului.

"PSD vrea să fim alături de ei, noi vrem să fim separați de ei. Sunt convins că dacă acest guvern nu va trece, nu vom avea anticipate, ci o nouă desemnare. Acesta va fi un guvern PSD. Țara are nevoie de guvern și altul nu se poate.", a mai declarat Siegfried Mureşan.

Dan Motreanu: "PNL are cea mai mare perspectivă de a fi un partid puternic, în opoziție"

Dan Motreanu a declarat că partidul trebuie să își asume responsabilitatea deciziei și a amintit că liberalii au avertizat în urmă cu șase luni că nu vor mai guverna alături de PSD dacă social-democrații vor depune o moțiune de cenzură.

"Responsabilitatea trebuie să existe azi. În urmă cu 6 luni, am spus că noi nu vom mai guverna cu ei dacă vor depune moțiunea. Era o moțiune scrisă de PSD și AUR, arăta un preambul de program de guvernare, un mod de acțiune și gândire comun.Am spus că cei care au depus moțiunea să vină să guverneze. Am avut patru decizii. PNL are cea mai mare perspectivă de a fi un partid puternic, în opoziție.", a adăugat şi deputatul PNL, Dan Motreanu.

În cadrul ședinței BPN, liberalii au decis să îl mandateze pe Ilie Bolojan să solicite demisia membrilor PNL aflați în eșaloanele 2 și 3 ale Guvernului, precum și a celor numiți în agențiile și companiile de stat.

Potrivit surselor Observator, propunerea de mandatare a fost votată în unanimitate. Cei care nu vor respecta solicitarea de a demisiona riscă excluderea din PNL.

Votul în Parlament pentru învestirea guvernului Luca Niculescu va avea loc marți.

Declarație de presă susținută de premierul Ilie Bolojan