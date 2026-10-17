PNL decide azi dacă votează guvernul Niculescu. Ce se întâmplă dacă liberalii aleg să nu-l susţină

Conducerea PNL se reunește sâmbătă, de la ora 13:00, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), pentru a stabili poziția partidului la votul de învestitură a Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Reuniunea vine după ce susținerea anunțată inițial de liberali a început să fie contestată din interiorul formațiunii. Învestitura noului guvern depinde direct de decizia PNL, voturile PSD, UDMR, UPR, PACE şi ale minorităţilor naţionale nefiind suficiente.

Ședința BPN are loc într-un moment important pentru deblocarea crizei politice, în condițiile în care lista Cabinetului Niculescu și programul de guvernare au fost deja depuse la Parlament.

În ultimele zile, scenariul luat în calcul era ca PNL să voteze pentru învestirea Executivului fără să intre însă la guvernare alături de PSD. Deputatul liberal Mircea Fechet explica miercuri că partidul poate susține instalarea noului Cabinet pentru a pune capăt perioadei de instabilitate politică, urmând apoi să facă opoziție PSD.

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Situația s-a complicat însă după prezentarea formulei finale a Guvernului. Mai mulți liberali și susținători ai partidului au criticat perspectiva ca voturile PNL să faciliteze revenirea PSD la Palatul Victoria, iar nemulțumirile au ajuns și în rândul parlamentarilor.

Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru a anunțat vineri că va susține în ședința de sâmbătă că partidul nu ar trebui să voteze Cabinetul în actuala formulă.

Joi, preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis un mesaj în care a arătat că un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, "adică pentru revenirea PSD la guvernare", ar putea să coste politic partidul şi pe el personal şi că liberalii ar putea refuza, dar fără un Guvern funcţional, riscul de ţară rămâne ridicat şi nu pot face aşa ceva României.

"Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când eşti pus în situaţia să plăteşti un preţ. Iar pentru Partidul Naţional Liberal, un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai aşteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci şi personal. PNL este pus în situaţia de a deveni parte a soluţiei unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o ţintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus", a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

Liderul liberalilor a menţionat că cea mai comodă variantă ar fi ca PNL să refuze şi să fie radical, dar fără un Guvern funcţional riscul de ţară rămâne ridicat şi nu poate face aşa ceva ţării doar pentru a evita costul personal de imagine.

Câte voturi de la liberali îşi permite Guvernul Niculescu să piardă

În acest moment nu se știe dacă PNL va acorda toate voturile posibile Guvernului Niculescu. Guvernul Niculescu nu are nevoie de toate voturile liberalilor şi își permite să piardă jumătate, adică în jur de 40. În acest caz, totalul voturilor depășește cele 233 necesare învestirii, dacă PACE, UPR și UDMR se țin de cuvânt.

În caz contrar, Luca Niculescu trebuie să adune voturile din altă parte. AUR, USR şi SOS au anunţat că nu vor vota pentru.

PSD are 11 miniștri în Cabinetul Niculescu

Luca Niculescu a depus joi la Parlament lista unui Cabinet format din 19 membri. Dintre aceștia, 11 sunt propuși de PSD, iar ceilalți sunt independenți, inclusiv premierul desemnat.

Social-democrații au decis să intre direct la guvernare, după negocierile purtate în ultimele zile. Printre numele propuse de PSD se află Marian Neacșu, pentru funcțiile de vicepremier și ministru de Interne, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Barbu la Agricultură și Radu Marinescu la Justiție.

Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 5 octombrie, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a argumentat atunci că diplomatul are cele mai mari șanse să coaguleze o majoritate parlamentară.

Votul de învestire, marți, de la ora 14:00

Aflat la Bruxelles, unde a discutat, printre altele, și despre atacurile cu drone în Marea Neagră, președintele Nicușor Dan s-a declarat cât se poate de sigur că noul cabinet va trece fără probleme și va fi învestit marți, de la ora 14:00, când se reunește Parlamentul.

Odată cu decizia de intrare la guvernare, social-democrații au prezentat și așteptările pe care le au de la premierul desemnat.