PNL Iaşi nu-l susţine pe Luca Niculescu: Soluţia legitimă, o majoritate reformistă sau alegeri anticipate

Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi, în urma consultării structurii de conducere a organizaţiei judeţene, s-a pronunţat, în unanimitate, să nu susţină învestirea Guvernului Niculescu, ''controlat şi dominat majoritar de Partidul Social Democrat''.

''Decizia exprimă poziţia fermă şi unitară a liberalilor ieşeni, care consideră că România nu poate ieşi din actuala criză politică printr-o formulă guvernamentală dependentă de PSD, partid care poartă o responsabilitate politică majoră pentru blocajele şi instabilitatea din ultimele luni'', se arată într-un comunicat al PNL Iaşi transmis sâmbătă Agerpres.

PNL Iaşi consideră că o asemenea formulă de guvernare nu reprezintă o soluţie credibilă pentru România, ci riscă să prelungească o criză politică şi instituţională care afectează grav economia, încrederea investitorilor, stabilitatea financiară şi capacitatea statului de a-şi respecta angajamentele europene.

Componenţa propusă a viitorului Cabinet reprezintă, în sine, un motiv fundamental pentru care PNL Iaşi consideră imposibilă susţinerea sa, precizează sursa citată.

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''Prezenţa unei persoane condamnate penal la conducerea unuia dintre cele mai importante portofolii guvernamentale ridică probleme grave de integritate şi credibilitate. La aceasta se adaugă nominalizări profund controversate: Florin Manole, căruia îi este imputată blocarea reformei salarizării unitare, zborurile Mykonos; Daniel Zamfir, cunoscut pentru atacurile sale politice agresive, discursul calomnios şi poziţionările radicale; Alexandru

Rogobete, căruia îi sunt imputate întârzierile şi blocajele din proiectele de infrastructură spitalicească, inclusiv situaţia Institutului Regional de Boli Cardiovasculare din Iaşi şi pierderea a 2/3 din spitalele construite prin PNRR. Aceste nominalizări ridică întrebări serioase privind competenţa, responsabilitatea în administrarea banului public, respectul faţă de lege şi capacitatea reală de a conduce reformele de care România are nevoie. Nu se poate pretinde un vot de încredere pentru un Cabinet fără a oferi garanţii credibile privind integritatea şi performanţa celor care urmează să administreze resursele şi instituţiile statului'', transmit liberalii ieşeni.

Totodată, PNL Iaşi consideră că orice acord politic cu premierul desemnat ar echivala, în realitate, cu acordarea unui cec în alb PSD.

''Premierul desemnat nu dispune de un partid propriu şi nici de o bază parlamentară independentă, astfel încât capacitatea sa de a impune disciplina guvernamentală şi de a controla deciziile miniştrilor susţinuţi de PSD tinde spre zero. Nicio înţelegere personală şi nicio promisiune politică nu pot substitui garanţiile instituţionale că viitorul Guvern nu va deveni instrumentul unor noi abuzuri, cheltuieli clientelare şi decizii contrare interesului public. Din perspectiva PNL Iaşi, PSD poartă o responsabilitate politică esenţială pentru prăbuşirea formulei proeuropene de guvernare, prin acţiuni convergente cu AUR, şi pentru agravarea unuia dintre cele mai severe blocaje politice din ultimii 37 de ani. A oferi acum PSD controlul efectiv asupra guvernării, sub acoperirea unui premier fără susţinere politică proprie, ar însemna legitimarea tocmai a mecanismului care a produs criza. Un asemenea acord este inacceptabil'', mai spune PNL Iaşi.

Preşedintele PNL Iaşi, Alexandru Muraru, vicepreşedinte al PNL, a declarat că decizia organizaţiei Iaşi este una unanimă, fermă şi fără echivoc - nu susţine învestirea unui Guvern dependent de PSD.

''Nu putem accepta ca partidul care a contribuit decisiv la actuala criză politică să se prezinte astăzi drept

salvatorul României. PSD a blocat soluţii de guvernare, a alimentat instabilitatea şi a transformat negocierile politice într-un instrument de şantaj şi conservare a puterii. România are nevoie de un Guvern reformist, proeuropean, capabil să restabilească disciplina bugetară, să accelereze reformele şi să ofere stabilitate. Nu are nevoie de un Guvern construit pentru a satisface interesele PSD şi pentru a perpetua un sistem politic care a compromis încrederea cetăţenilor. PNL nu poate fi folosit pentru legitimarea unei asemenea formule politice. Nu putem accepta ca, după ce PSD a contribuit la demolarea unei formule de guvernare proeuropene, inclusiv prin asocierea politică cu AUR, acelaşi partid să pretindă acum controlul asupra Guvernului şi să ceară liberalilor să îi garanteze supravieţuirea parlamentară'', a afirmat Muraru.

Potrivit acestuia, România nu poate fi guvernată pe baza unor garanţii personale care nu au în spate niciun mecanism real de control politic.

''Considerăm că actuala criză nu poate fi rezolvată prin compromisuri care sacrifică direcţia reformistă a ţării. România are nevoie de claritate, responsabilitate şi legitimitate democratică, nu de aranjamente politice de culise. Susţinem în continuare direcţia politică şi reformistă reprezentată de Ilie Bolojan şi considerăm că PNL trebuie să rămână consecvent angajamentelor sale faţă de români. Nu putem construi credibilitate politică prin renunţarea la propriile principii. PNL trebuie să rămână un partid al reformelor şi al responsabilităţii, nu o anexă parlamentară a PSD'', a transmis preşedintele PNL Iaşi.

Totodată, liberalii ieşeni consideră că soluţia legitimă pentru depăşirea blocajului politic rămâne constituirea unei majorităţi reformiste credibile sau, în absenţa acesteia, întoarcerea la votul cetăţenilor prin alegeri anticipate.

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte sâmbătă pentru a lua o decizie finală în privinţa votului în Parlament la învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu