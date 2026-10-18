PNL semnează astăzi acordul cu Luca Niculescu. Ce condiţii pun liberalii pentru susţinerea guvernului

PNL și premierul desemnat Luca Niculescu urmează să semneze duminică un acord care stabilește condițiile susținerii noului Guvern. Documentul prevede respectarea țintelor de deficit asumate de România și va fi valabil până după aprobarea legii bugetului de stat.

Partidul Național Liberal și premierul desemnat Luca Niculescu vor încheia duminică, 18 octombrie, un acord privind susținerea învestirii noului Executiv. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că documentul va fi semnat în cursul după-amiezii.

Sâmbătă, după ședința conducerii PNL, Bolojan a explicat că acordul îl obligă pe viitorul premier să respecte țintele de deficit asumate de România, astfel încât țara să poată accesa în continuare fondurile europene și să își păstreze credibilitatea în fața investitorilor.

"Mâine după-masă voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest acord, în care premierul desemnat se angajează să păstreze țintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, și le-a asumat", a declarat Ilie Bolojan sâmbătă.

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Liderul liberal a explicat că respectarea acestor angajamente trebuie să permită corectarea cheltuielilor bugetare și să creeze condiții pentru relansarea economiei. "Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului", a precizat Bolojan.

Conducerea PNL a decis sâmbătă să voteze pentru învestirea Guvernului Niculescu, deși liberalii nu vor face parte din noul Executiv. "Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către partidul nostru, dată fiind componența acestui guvern", a spus Bolojan.

Liderul PNL criticase anterior unele propuneri ale PSD pentru noul Executiv, după ce în spațiul public au apărut informații despre problemele de integritate și trecutul penal al unora dintre persoanele nominalizate pentru funcțiile de ministru.

Bolojan a explicat că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, capabil să adopte o rectificare bugetară, pentru a evita blocarea unor instituții și servicii publice.

De asemenea, liderul liberal a anunțat și că demnitarii care ocupă funcții cu sprijinul PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii viitoare.